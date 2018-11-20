Конкурент Instagram відкрив офіс у Києві

Компанія Snapchat, що керує популярним додатком з обміну фото і відео, відкрила офіс у Києві.

Про це повідомив у Facebook керуючий партнер інноваційного парку UNIT.City Макс Яковер.

"Снепчат став резидентом UNIT.City. Майже рік роботи великої команди, щоб це сталося", - написав він.

У UNIT.City розмістився офіс і R&D підрозділ компанії.

"Snapchat глобальний конкурент Facebook/Instagram. Капіталізація - 8 млрд долларов. 186 млн активних щоденних користувачів", - навів дані Яковер.

Він нагадав, що Snapchat в 2015 році купив український стартап Looksery за 150 млн доларів.

Зазначимо, нещодавно китайська компанія Bytedance обігнала Uber і стала найдорожчим приватним стартапом в світі.