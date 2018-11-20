Одеса, Херсон, Харків: Куди ще може полетіти Ryanair

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Ірландська авіакомпанія Ryanair має намір запустити рейси ще, як мінімум, в одне з міст України найближчим часом.

Про це заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайен на прес-конференції, передає ЦТС.

"Прямо зараз, коли ми з вами тут розмовляємо, мій помічник знаходиться в Одесі. Вчора він відвідав Херсон, також планує відвідати Харків. З усіх цих аеропортів ми розглядаємо можливість запуску рейсів", - поінформував О'Брайен

Також він уточнив, що розглядається можливість збільшення кількості рейсів з аеропорту Львів.

Нагадаємо, у вересні радник міністра інфраструктури Юрій Гусєв заявляв, що Ryanair буде виконувати рейси в Херсон.

У березні поточного року міністр інфраструктури Володимир Омелян писав, що в контексті розширення мережі польотів в Україні ірландським лоукостером розглядаються Одеса, Харків, Херсон і Дніпро.

До того і сам О'Брайен називав серед можливих напрямків Херсон, Одесу і Харків.

Як повідомлялося, Ryanair запустить 5 нових маршрутів з Києва в 2019 році. З квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін.

Нагадаємо, раніше CEO Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що Ryanair закупить 50 нових літаків, що дозволить збільшити кількість рейсів до України, зайти до 5 українських аеропортів і, можливо, відкрити базу.

Він також повідомив, що відкриття польотів в Україну створить у місцевих суміжних підприємствах до 600 нових робочих місць, з яких 410 у Києві і 190 - у Львові.

Як відомо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами"Бориспіль" і "Львів".

З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням: Куди полетить Ryanair: список маршрутів

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