Бізнес виступив проти підвищення ставок рентної плати за користування надрами

Перегляд рентної плати за користування надрами дестабілізує поточну роботу суб'єктів господарювання та створить перепони для нових інвесторів.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

З 1 січня 2019 року пропонується збільшити розмір ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти на 2%. Так, за видобування покладів, які повністю чи частково залягають на глибині понад 5000 метрів - з 29 до 31%. Покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів - з 14 до 16%.

Це передбачено проектом Закону №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

"Перегляд рентної плати, та ще й у кінці року, дестабілізує поточну роботу суб'єктів господарювання та стримує заходження нових інвесторів. І варто не забувати, що збільшення податкового навантаження на вітчизняний бізнес може мати наслідком зростання цін на відповідні товари та послуги", - наголосив Ігор Гоцик, координатор Комітетів Європейської Бізнес Асоціації.

В багатьох країнах світу, враховуючи виснаженість відкритих родовищ, значну капіталомісткість інвестиційних проектів, суттєві технічні та екологічні ризики, що несуть інвестори, впроваджуються більш гнучкі ставки оподаткування.

Подібне збільшення рентної плати призведе до збільшення податкового навантаження на сотні мільйонів гривень для бізнесу. І це - майже в кінці року, коли бюджети компаній вже сплановано, що однозначно не створюватиме якісних умов для ведення бізнесу прозоро та в стабільних умовах.

Бізнес-спільнота закликає звернути увагу на це при підготовці законопроекту до другого читання та сподівається на виключення положень щодо збільшення ставок за користування надрами для видобування нафти і конденсату у 2019 році.

ЄБА зазначає, що Україна є державою, значною мірою залежною від імпорту нафти, газового конденсату та нафтопродуктів. За даними ДФС, за 2017 рік було імпортовано 1 млн тонн нафти і газового конденсату, що на 96,4% більше, ніж в 2016. Крім того, 7,8 млн тонн нафтопродуктів, що на 5,6% більше, ніж в 2016 році.

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