Найбільшим приватним власником лісів у Литві стала IKEA

Шведська компанія IKEA у поточному році збільшила площі лісів в Литві, що їй належать, на 33% - до 20 тис. га, та стала найбільшим оператором приватних лісових володінь у цій країні.

Про це повідомила литовська ділова газета Verslo zinios, передає "Інтерфакс-Україна".

Голова литовської Асоціації приватних власників лісів Айдас Піворюнас заявив виданню, що додаткові 5 тис. га лісу в Литві IKEA могла придбати у зареєстрованої в Швеції компанії управління майном GreenGold. Сума угоди, ймовірно, перевищила 10 млн євро.

Verslo zinios у січні цього року писала, що IKEA за останній рік збільшила площі лісів у Литві, що їй належать, на 50% - до 15 тис. га, ставши одним із найбільших приватних власників лісів у країні.

За даними зареєстрованої в Румунії компанії IRI Forest Management SRL, що входить до групи IKEA, площі лісів групи в трьох прибалтійських країнах із початку 2018 року зросли в 2,2 раза - до 120 тис. га. У Латвії площі лісових володінь IKEA зросли в три рази - до 90 тис. га, в Естонії цей показник не змінився, там групі належать 10 тис. га лісу.

Нагадаємо, IKEA планує відкривати магазини в Україні в майбутніх торгово-розважальних центрах забудовника Вагіфа Алієва.

Рекомендуємо почитати: IKEA в Україні: чим меблевий гігант буде підкорювати новий ринок