У кожній третій аварії один з водіїв виявляється незастрахованим

За останні півтора року було зафіксовано 171,4 тисячі ДТП, третина з яких (67 тисяч) - це аварії з незастрахованим водієм.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

Найбільша кількість аварій без страховок була зафіксована в Києві та Київській області - 21,2 тис випадків, потім Одеська (8,4 тисячі) і Харківська області (5 тисяч).

Найменша кількість аварій сталася в Луганській області (410), потім йде Кіровоградська (590) і Тернопільська області - 852.

Відсутність страхового поліса загрожує водієві штрафом від 425 до 850 гривень. А в разі ДТП з його провини з водієм, який має страховку, потерпілому виплачується компенсація витрат з фонду МТСБУ.

Однак незастрахований водій все одно повинен відшкодувати МТСБУ гроші, які воно витратило на потерпілого, плюс штраф за відсутність страховки.

"Кількість виплат постраждалим з фонду МТСБУ неухильно зростає. Тільки за 8 місяців 2018 року зафіксовано 2,5 тисячі страхових випадків з вини незастрахованого водія. Сума виплат за ними становила 81,7 млн. грн. За результатами 2017 року сума виплат МТСБУ за шкоду з вини незастрахованих водіїв становила 96,341 млн грн", - коментує прес-служба МТСБУ.

"Якщо дані про обов'язкове страхування будуть відкритими, їх можна буде автоматично обробити і посилати повідомлення громадянам про те, що їх страховка закінчується. Як підсумок - громадяни будуть вчасно її купувати і уникати неприємних і витратних ситуацій", - коментує ситуацію Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Економічна правда