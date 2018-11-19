Курс біткоіна опустився до річного мінімуму

Курс біткоіна 19 листопада впав нижче психологічно важливої ​​позначки в 5 тисяч доларів вперше з жовтня 2017 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на MarketWatch.

В ході торгів на біржі Kraken біткойн опускався до 4970 доларів. До 18:47 за Києвом, за даними Coindesk, курс криптовалюти встановився на рівні 5119,57 доларів, що на 8,1% нижче рівня попереднього дня.

За останні 5 сесій курс біткойнов звалився на 20% на тлі високої невизначеності серед кріптовалютних інвесторів щодо подальшої траєкторії ринку.

Котирування листопадових ф'ючерсів на біткойн на біржі CME падають на 7,5%, до 5040 доларів.

Курси більшості інших криптовалют знижуються, в тому числі Ether подешевшала на 12%, Litecoin - на 11%.

Нагадаємо, у вересні капіталізація ринку криптовалют скоротилася в 4 рази.