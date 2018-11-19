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Goldman Sachs очікує на зниження курсу долара в 2019 році

Понеділок, 19 листопада 2018, 18:52
 

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує на зниження долара в 2019 році, оскільки зростання економіки США сповільнюється, наближаючись до середньосвітових показників.

Про це пише Reuters.

Goldman повідомив, що переглянув прогноз для ієни і тепер чекає зростання японської валюти, а також зміцнення латиноамериканських валют, шведської крони, канадського, австралійського, новозеландського доларів та ізраїльського шекеля.

"Ми очікуємо на ряд змін в глобальній економічній ситуації, які, поряд з кількома негативними середньостроковими факторами, вказують швидше на знижувальний, ніж на підвищувальний тренд долара в 2019 році", - йдеться в макроекономічному прогнозі Goldman Sachs.

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