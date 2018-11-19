Porsche провела випробування нового електромобіля

Передсерійний зразок електромобіля Porsche Taycan пройшов випробування на трасі Нордшляйфе.

Про це пише Новое время з посиланням на Motor1.

Найімовірніше, електромобіль вже тестують в майже серійному кузові, так що можна судити про вигляд моделі з цього прототипу. Конкурент Tesla Model S з Німеччини буде відрізнятися гігантським обертовим моментом при старті з місця. Розгін до 100 км/год буде займатися менш 3,5 секунд, а до 200 км/год електромобіль примчиться всього за 12 секунд.

Без дозарядки Porsche Taycan зможе проїжджати до 500 кілометрів, а 15-хвилинна зупинка у розетки дозволить отримати запас енергії в акумуляторах, достатній для поїздки на 400 кілометрів.

Очікується, що серійний електромобіль буде представлений весною 2019 року на автосалоні в Женеві. При цьому, правда, офіційної інформації про дату прем'єри Porsche Taycan немає.

Раніше повідомлялося, що компанія Porsche офіційно підтвердила, що лінійка електромобілів буде включати не тільки седан Taycan, а й інші моделі. У Porsche вирішили зробити не тільки серійну версію Porsche Cross Turismo, але і універсал Porsche Taycan Sport Turismo.

Очікується, що технічно обидві версії Porsche Taycan виявляться однаковими і будуть відрізнятися тільки типом кузова. Sport Turismo буде більш практичним і трохи дорожчим, ніж седан. Прем'єра Porsche Taycan запланована на 2019 рік, а ось Porsche Taycan Sport Turismo з'явиться швидше за все двома роками пізніше.

Нагадаємо, раніше експерти назвали Топ-5 найкращих електромобілів 2018 року.