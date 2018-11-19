З аеропорту Миколаїв вперше за п'ять років вилетів літак

Фото mediainfo.mk.ua

Сьогодні, 19 листопада, з аеропорту Миколаїв вперше після багаторічної перерви був виконаний авіарейс.

Про це повідомляє ЦТС.

Літак авіакомпанії AeroJet Airlines вилетів до Києва (Жуляни), сьогодні ж очікується зворотний рейс.

За інформацією миколаївських журналістів, літак прибув до Миколаєва з Одеси, де базується на постійній основі. Першим чартером з Миколаєва вилетіли представники місцевого бізнесу.

Раніше озвучувався термін початку роботи аеропорту Миколаїв в березні 2018 року, але потім він був перенесений на травень або пізніше.

За даними ЗМІ, останній регулярний рейс в аеропорту Миколаєва було здійснено навесні 2013 року. У 2016 році аеропорт був відключений від енергопостачання за борги.

У 2017 році в аеропорту відремонтували злітно-посадкову смугу, оновили світлосигнальне обладнання та провели капітальний ремонт будівлі аеровокзалу. В кінці 2018 через Миколаїв планують запустити перші міжнародні чартерні рейси.

Майже рік назад аеропорт отримав дозвіл на обслуговування польотів.