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З аеропорту Миколаїв вперше за п'ять років вилетів літак

Понеділок, 19 листопада 2018, 17:34
Фото mediainfo.mk.ua
Фото mediainfo.mk.ua

Сьогодні, 19 листопада, з аеропорту Миколаїв вперше після багаторічної перерви був виконаний авіарейс.

Про це повідомляє ЦТС.

Літак авіакомпанії AeroJet Airlines вилетів до Києва (Жуляни), сьогодні ж очікується зворотний рейс.

За інформацією миколаївських журналістів, літак прибув до Миколаєва з Одеси, де базується на постійній основі. Першим чартером з Миколаєва вилетіли представники місцевого бізнесу.

Раніше озвучувався термін початку роботи аеропорту Миколаїв в березні 2018 року, але потім він був перенесений на травень або пізніше.

За даними ЗМІ, останній регулярний рейс в аеропорту Миколаєва було здійснено навесні 2013 року. У 2016 році аеропорт був відключений від енергопостачання за борги.

У 2017 році в аеропорту відремонтували злітно-посадкову смугу, оновили світлосигнальне обладнання та провели капітальний ремонт будівлі аеровокзалу. В кінці 2018 через Миколаїв планують запустити перші міжнародні чартерні рейси.

Майже рік назад аеропорт отримав дозвіл на обслуговування польотів.

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