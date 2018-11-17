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Підполковника податкової "взяли" на хабарі у 7 тисяч доларів

Субота, 17 листопада 2018, 14:41

У Дніпрі правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві старшого оперуповноваженого податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України. 

Посадовець вимагав від громадянина 7 тисяч доларів, за що обіцяв не втручатися у господарську діяльність суб’єкта господарювання, а саме - не вживати заходів щодо припинення діяльності  мережі аптек.

 

"У разі відмови підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем розміщення суб’єкта господарювання", - зазначили правоохоронці.

Під час затримання у фігуранта правоохоронці вилучили гроші - отриману неправомірну вигоду. 

Підполковника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України. 

Українська правда

ДФС

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