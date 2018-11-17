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Усі 19 котелень Сміли підключені до газу - Зубко

Субота, 17 листопада 2018, 11:02

Усі 19 котелень Сміли підключені до газу, 14 котелень працюють у робочому температурному режимі. Соціальна сфера та частина житлового сектору - 57 будинків зі 152 підключені до теплоносія.

Про це у п'ятницю в ефірі телеканалу "Інтер" заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, передає прес-служба Кабміну.

"Потрібно спочатку відновити подачу електроенергії. На найбільшій котельні №25, яка обслуговує найбільшу частину житлового сектору, ліквідовано порив електричного кабелю, який підключає насоси як для заповнення системи холодною водою, так і подачі теплоносія мережі діаметром у 500 мм.

Потрібно понад десять годин для заповнення системи під малим тиском для недопущення поривів. Зранку, після заповнення, планується її запуск", - повідомив Зубко.

"Тепер про погане. Міського голови та депутатського корпусу (сподіваюсь не всі, може хтось з депутатів і є в процесі) немає в міськраді, у процесі відновлення теплопостачання участі вони не беруть.

Це вже не безвідповідальність, це злочинна бездіяльність!", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, з 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.

Місцеві жителі перекривали рух транспортних засобів з вимогою дати тепло до помешкань.  

Мер Сміли Олексій Цибко заявив, що його не пустили на засідання Кабміну у середу.

15 листопада президент Петро Порошенко доручив включити опалення у Смілі на Черкащині протягом кількох годин під його відповідальність.

16 листопада міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив, що у Смілі почали подавати теплоносій. Він повідомляв, що підключено газопостачання на 15 котелень з 20.

Читайте по темі: Місто без керма. Як провінційна Сміла напередодні зими залишилася без тепла

Українська правда

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