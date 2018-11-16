Волкер привітав підвищення ціни на газ в Україні

Підвищення ціни на газ для населення буде сприяти реформі енергетичного сектора в Україні, впевнений спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зробивши цей крок (підвищення ціни на газ - ІФ) зараз, Київ почне структурну реформу енергетичного сектора в Україні і всієї економіки. Це необхідно було зробити, оскільки цей сектор не настільки стійкий, як був колись. Дане ж рішення буде сприяти стабільності в енергетичній сфері", - сказав Волкер.

За його словами, ціни на газ для населення не відповідали дійсності.

Волкер додав, що система субсидій повинна буде пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом.

"Звичайно, в зимовий період, коли настане холодна погода, підвищення цін може викликати труднощі у деяких людей. Наскільки я розумію, уряд реалізує досить значну програму субсидій для сімей з низьким доходом, що має компенсувати їм високі ціни", - резюмував дипломат.

Як повідомлялося, ціна на природний газ для населення і ТКЕ з 1 листопада зросте на 23,5%. Це питання є ключовим для відновлення фінансування з боку МВФ.

Кабінет міністрів України заклав в проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд грн на субсидії для населення.