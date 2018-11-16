Міністр фінансів Франції заявив про загрозу світової торгівельної "холодної війни"

Світова спільнота може зіткнутися з "холодною війною" у сфері торгівлі, спровокованої суперечностями між США і КНР.

Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Реальний ризик полягає у тому, що всі ми будемо втягнуті у "холодну війну" між Китаєм і США, у якій всі країни, в тому числі європейські, будуть у програші", - сказав Ле Мер.

"Ця відкрита війна в сфері торгівлі стане самогубством для всієї світової економіки. Торгова війна - не дуже розумний крок", - зазначив міністр.

За його словами, Китай зобов'язаний зробити ряд поступок, в тому числі і в тому, що стосується проблем крадіжки інтелектуальної власності, обмеженого доступу на китайські ринки, поваги міжнародних норм, свободи навігації у міжнародних водах Південно-Китайського моря і втручання в політичне життя західних країн.

З 24 вересня США ввели 10% -ві мита на китайські товари на суму в 200 млрд доларів на рік, і попередили, що вони виростуть до 25% з 1 січня 2019 року, якщо Пекін не піде на поступки.

Одночасно нові мита на американські товари на суму 60 млрд доларів почали діяти у Китаї.

Раніше сторони взаємно підвищили мита на продукцію вартістю 34 млрд доларів.

Тим часом президент США Дональд Трамп планує зустрітися з Сі Цзіньпіном під час саміту G20 в Аргентині 30 листопада - 1 грудня. Вони мають намір укласти угоду, яка покладе край збитковій торгівельній війні між країнами.