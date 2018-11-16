Apple може почати знімати художні фільми

Американська корпорація Apple уклала багаторічну угоду з розважальною компанією A24 про створення фільмів.

Про це повідомляють Ведомости з посиланням на CNBC.

Відзначається, що Apple намагається розвивати власний контент. Компанія планує зняті фільми і телешоу надавати безкоштовно власникам своїх пристроїв вже в наступному році в рамках стратегії побудови лояльності споживачів.

A24 - американська компанія, штаб-квартира якої знаходиться в Нью-Йорку. Вона спеціалізується на виробництві фільмів і телевізійних програм.

Серед її проектів - "Леді Берд", "Місячне сяйво", "Кімната", "Товариш детектив", "Під Сільвер-Лейк", "Вища суспільство".

Кілька фільмів A24 отримували "Оскар", "Золотий глобус" і інші премії.

Нагадаємо, Цукерберг заборонив використовувати гаджети Apple в Facebook.

Економічна правда