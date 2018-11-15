Черкаські газовики заявили, що дати тепло Смілі не можуть

Черкаські газовики заявили, що не можуть ввімкнути теплопостачання Смілі через проблеми на об’єктах "Смілатехнокомуненерго" та небезпеку газових робіт у нічний час.

Про це 15 листопада заявив керівник компанії "Черкасигаз" Сергій Буян під час засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у місті Сміла.

"Опалення у місті Сміла ми не можемо вмикати вночі, тому що вночі газонебезпечні роботи заборонені законодавством. По-друге, на об’єктах "Смілатехнокомуненерго" є видимі розриви, там потрібно вживати певних технічних заходів, а по-третє, хто візьме на себе витрати пов’язані з черговою крадіжкою природнього газу Смілянськими тепловиками?", - сказав Буян.

За його словами, компанія потерпає від цих крадіжок не перший рік і заборгованість Сміли сягає десятків мільйонів гривень.

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко відповів Буяну, що ситуація зі Смілою відноситься до надзвичайних.

"Я думаю, що потрібно виконати всі роботи, які стосуються підключення для недопущення техногенної катастрофи у місті Сміла. Проблеми, які стосуються вирішення фінансових питань, ми будемо вирішувати по ходу", - сказав Зубко.

Міністр попросив організувати роботу по включенню котелень в четвер, а також закликав місцеву поліцію не допустити можливих провокацій.

"З 1146 підприємств, на сьогодні не працює опалення тільки в Смілі, всі 20 котелень, які не працюють в Україні, знаходяться в Смілі перш за все через безвідповідальне відношення місцевої влади", - додав Зубко.

За його словами, у Смілу відправилася делегація з уряду і НАК "Нафтогазу", яка мала сприяти Смілі вирішити питання з опаленням.

На позачерговій сесії Смілівської міськради мали укласти угоду про погашення заборгованості та відновлення теплопостачання, проте сесія була заблокована і рішення не прийняли.

Зубко заявив, що сесію зірвали представники міського голови Олексія Цибка.

"Сесія була заблокована, практично, міським головою, який в минулому році отримав недовіру місцевих депутатів і був звільнений, але відновлений по суду, який (мер), до речі, в минулому році мав протокол про корупцію… Зараз у Смілі немає опалення", - сказав Зубко.

Раніше президент Петро Порошенко доручив включити опалення у Смілі на Черкащині протягом кількох годин під його відповідальність.

Обласний прокурор Черкаської області заявив, що ТОВ "Смілаенергоінвест" у 2010 році уклало договір з міською владою і взяло в оренду комунальні котельні міста.

ТОВ "Смілаенергоінвест" відкрило рахунки, куди виводилися кошти за оплату за газ від "крупних" платників. Таким чином чиновники товариства вивели 22 млн грн.

В подальшому було затримано одного із засновників ТОВ і його директора. Наразі справу розглядають в суді.

Наразі "Смілаенергоінвест" заборгувала НАК "Нафтогазу" за тепло 85,5 млн гривень.

Раніше мер Сміли Олексій Цибко заявив, що його не пустили на засідання Кабміну у середу.

Як повідомлялося, з 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

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Українська правда