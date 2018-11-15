Японська компанія представила смартфон з двома "гривками"

Японська компанія Sharp представила смартфон Aquos R2 Compact з двома вирізами на дисплеї.

Про це повідомляє The Verge.

Як зазначає видання, це не тільки вже звична "гривка" зверху, але і так зване "підборіддя" знизу.

Таким чином компанія зберегла сканер відбитка пальця і ​​кнопку "Додому".

У смартфона 5,2-дюймовий IGZO-дисплей з роздільною здатністю 2280 x 1080 пікселів і основна камера на 22,6 Мп.

Апарат оснащений процесором Snapdragon 845.

У Aquos R2 Compact 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Ємність акумулятора 2500 мА. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

Розміри - 131 х 64 мм, вага - 135 грамів.

Випуск смартфона запланований на наступний рік.

Нагадаємо, Samsung показала прототип смартфона, який можна скласти навпіл.

Економічна правда