Всі розділи
Укр / Рус

Японська компанія представила смартфон з двома "гривками"

Четвер, 15 листопада 2018, 19:10
 

Японська компанія Sharp представила смартфон Aquos R2 Compact з двома вирізами на дисплеї.

Про це повідомляє The Verge.

Як зазначає видання, це не тільки вже звична "гривка" зверху, але і так зване "підборіддя" знизу.

Таким чином компанія зберегла сканер відбитка пальця і ​​кнопку "Додому".

 

У смартфона 5,2-дюймовий IGZO-дисплей з роздільною здатністю 2280 x 1080 пікселів і основна камера на 22,6 Мп.

Апарат оснащений процесором Snapdragon 845.

У Aquos R2 Compact 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Ємність акумулятора 2500 мА. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

Розміри - 131 х 64 мм, вага - 135 грамів.

 

Випуск смартфона запланований на наступний рік.

Нагадаємо, Samsung показала прототип смартфона, який можна скласти навпіл.

Економічна правда

техніка технології

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Топ-менеджер Sony: Щоб смартфони не перегрівалися, їх треба робити товстішими 15 серпня 2018, 15:00
Одинадцять причин вимкнути смартфон 6 липня 2018, 14:00
В Україні можуть випускати китайські трактори 29 травня 2018, 16:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті