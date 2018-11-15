Японська компанія представила смартфон з двома "гривками"
Японська компанія Sharp представила смартфон Aquos R2 Compact з двома вирізами на дисплеї.
Про це повідомляє The Verge.
Як зазначає видання, це не тільки вже звична "гривка" зверху, але і так зване "підборіддя" знизу.
Таким чином компанія зберегла сканер відбитка пальця і кнопку "Додому".
У смартфона 5,2-дюймовий IGZO-дисплей з роздільною здатністю 2280 x 1080 пікселів і основна камера на 22,6 Мп.
Апарат оснащений процесором Snapdragon 845.
У Aquos R2 Compact 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Ємність акумулятора 2500 мА. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9 Pie.
Розміри - 131 х 64 мм, вага - 135 грамів.
Випуск смартфона запланований на наступний рік.
Нагадаємо, Samsung показала прототип смартфона, який можна скласти навпіл.
Економічна правда
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