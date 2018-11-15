Курс біткоїна впав нижче 5,5 тисячі доларів

Розпродаж біткоїнів триває вже четверту сесію поспіль, в результаті чого курс криптовалюти опустився до мінімальної позначки з жовтня минулого року.

Про це з посиланням на MarketWatch повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Біткоїн торгується в районі 5474,99 долара, що на 2,75% нижче рівня попереднього дня, за даними CoinDesk. При цьому в ході торгів падіння курсу доходило до 5408,08 долара.

В цілому капіталізація ринку криптовалют за останню добу впала більш ніж на 30 млрд доларів - до 181 млрд доларів, що також є найнижчим показником за рік.

Падіння ринку посилило невизначеність серед криптовалютних інвесторів, а багато аналітиків пророкують тривалий "ведмежий" ринок в 2019 році.

Курси більшості інших криптовалют знижуються, в тому числі Ether подешевшав на 1%, Litecoin - на 1,3%.