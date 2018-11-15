У Криму окупанти зібралися продати "Кримтелеком" Ахметова

В окупованому Криму підконтрольний Росії "парламент" півострова вніс 100% акцій підприємства "Кримтелеком" у план приватизації на 2018 рік.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

13 листопада самопроголошені "депутати" провели позачергове засідання і внесли відповідні зміни в "план приватизації".

Розмір статутного капіталу акціонерного товариства "Кримтелеком" оцінили в більш ніж 1,3 млрд рублів.

ГУП "Кримтелеком" створили в лютому 2015 року на базі кримської філії "Укртелекому", що належить Рінату Ахметову. Після анексії Криму йому майже рік вдавалося утримувати контроль над підприємством.

У лютому 2015 року "Укртелеком" заявив, що в Криму сталося фізичне від'єднання оптико-волоконного магістрального кабелю, що з'єднує півострів з материковою Україною. Окупанти звинуватили у відключенні "Укртелеком".

11 лютого 2015 року підконтрольний Росії парламент Криму оголосив про "націоналізацію" кримської філії "Укртелекому".

Як стало відомо раніше, ДТЕК готує позов до РФ через втрачені в Криму активи.