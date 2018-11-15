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Британський фунт стерлінгів обвалився

Четвер, 15 листопада 2018, 13:35
 

Курс британського фунта стерлінгів знизився по відношенню до більшості основних валют на тлі оголошення про відставку міністра з питань Brexit Домініка Рааба.

Про це повідомляє BBC.

Так, фунт втратив 1,1% по відношенню до американського долара і 1,2% по відношенню до євро.

Як повідомлялося, міністр з питань Brexit Домінік Рааб оголосив про відставку на тлі гострих розбіжностей серед британських міністрів та політиків щодо умов виходу Британії з ЄС, про які днями домовилися Лондон та Брюссель.

Напередодні після п’ятигодинного закритого засідання кабінет міністрів Великої Британії дав згоду на затвердження угоди про Brexit, узгодженої з Брюсселем у вівторок на технічному рівні.

Це рішення відкрило дорогу для офіційного затвердження умов Brexit на рівні Європейського союзу на позачерговому саміті ЄС, який пройде 25 листопада.

У четвер, 15 листопада, Тереза Мей захищатиме проект угоди перед депутатами британського парламенту.

Європейська правда

Великобританія валюта

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