Страховик розповів, чим ризикують водії без зимових шин

Несвоєчасна заміна шин на автотранспорті відповідно до сезону може бути підставою для страхової компанії відмовити у виплаті в разі дорожньо-транспортної пригоди.

Про це розповів представник страхової компанії у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Більшість страхових компаній при укладенні договору страхування автомобілів (КАСКО) вносять до нього необхідність заміни шин відповідно до сезону. Майже в усіх договорах визначено, що підставою для відмови у виплаті може бути, якщо страхувальник не ставився до застрахованого майна сумлінно та не зменшив ризик настання страхової події. Це можна інтерпретувати в такий спосіб: страхувальник знав про ризик, пов'язаний із настанням зимового періоду й можливим погіршенням погодних умов", - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, крім того, в деяких договорах страхових компаній з іноземним капіталом зазначено, що перехід на зимові шини має відбуватися з 15 жовтня.

Як повідомлялося, виробники автомобільних шин рекомендують змінити "взуття" для авто, коли середньодобова температура повітря становить нижче 7 градусів тепла. У зв'язку з тим, що зимові моделі гуми завдяки своїй конструкції краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі та в ожеледь, значно зменшується гальмівний шлях.

Тим часом будь-які вимоги щодо своєчасної зміни шин відповідно до сезону в українському законодавстві відсутні. У Правилах дорожнього руху "Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання" лише міститься рекомендація: "В разі постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах, на яких проїжджа частина слизька, рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїжджої частини".