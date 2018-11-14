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У податковій розповіли, які будівельні компанії платять "сіру" зарплату

Середа, 14 листопада 2018, 12:05
 
unsplash

5 компаній будівельної галузі виплачують працівникам заробітну плату в розмірі 4-7 тисяч гривень при середній по галузі 15 тисяч гривень.

Про це повідомив Офіс великих платників податків на офіційному сайті за результатами аналізу будівельної галузі.

Очолила "антирейтинг" компанія "Спецбуд-плюс" - 4,1 тис грн, за ним розташувалися "Інтербудтоннель" - 5,5 тис грн, "Ерідон буд" - 6,6 тис грн, "Будівельна компанія "Завод залізобетонних конструкцій №1" - 7,3 тис грн.

 

"Попри те, що попит на житло серед українців невпинно зростає, темпи зведення новобудов вражають своєю блискавичністю, рентабельність будівельного бізнесу залишається стабільно високою, збільшується затребуваність фахівців, особливо з окремих спеціальностей, ... на багатьох будівельних підприємствах заробітна плата робітників значно нижча від середньої по галузі в Україні, яка на сьогодні становить майже 15 тисяч гривень", - відзначається в повідомленні Офісу.

Економічна правда

зарплати будівництво ДФС

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