У податковій розповіли, які будівельні компанії платять "сіру" зарплату

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5 компаній будівельної галузі виплачують працівникам заробітну плату в розмірі 4-7 тисяч гривень при середній по галузі 15 тисяч гривень.

Про це повідомив Офіс великих платників податків на офіційному сайті за результатами аналізу будівельної галузі.

Очолила "антирейтинг" компанія "Спецбуд-плюс" - 4,1 тис грн, за ним розташувалися "Інтербудтоннель" - 5,5 тис грн, "Ерідон буд" - 6,6 тис грн, "Будівельна компанія "Завод залізобетонних конструкцій №1" - 7,3 тис грн.

"Попри те, що попит на житло серед українців невпинно зростає, темпи зведення новобудов вражають своєю блискавичністю, рентабельність будівельного бізнесу залишається стабільно високою, збільшується затребуваність фахівців, особливо з окремих спеціальностей, ... на багатьох будівельних підприємствах заробітна плата робітників значно нижча від середньої по галузі в Україні, яка на сьогодні становить майже 15 тисяч гривень", - відзначається в повідомленні Офісу.

Економічна правда