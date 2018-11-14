США пригрозили вжити заходів для зупинки "Північного потоку-2"

Вашингтон не вичерпав способи тиску для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив посол США в ЄС Гордон Сондленд, пише DW.

"Ми ще не застосували всі інструменти, які могли б серйозно підірвати або зупинити даний проект", - зазначив він.

Сондленд висловив надію, що "опозиція проекту здійсить відповідний вплив".

Але якщо це не вдасться, то у Дональда Трампа ще "багато-багато інших інструментів", додав він, відмовившись конкретизувати, про що йде мова.

У той же день канцлер ФРН Ангела Меркель під час свого виступу перед Європарламентом виступила на захист проекту "Північний потік-2".

Вона підкреслила, що газ з Росії потрібен як перехідна сировина в боротьбі зі зміною клімату - "особливо в такій країні, як Німеччина, яка не збирається використовувати атомну енергію".

Меркель одночасно підкреслила, що вона докладає зусиль, щоб Україна не перестала бути країною транзиту газу.

Представники адміністрації США неодноразово виступали проти "Північного потоку-2", за яким газ повинен безпосередньо поставлятися з Росії в Німеччину поряд з вже існуючим газопроводом "Північний потік". Очікується, що новий трубопровід може бути введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

Українська правда