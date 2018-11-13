В "Борисполі" та МАУ відреагували на звинувачення в крадіжці 10 мільйонів

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявляють про припинення спільної діяльності з технічного обслуговування і ремонту повітряних суден ще в 2014 році.

Про це йдеться в повідомленнях прес-служб компаній.

У МАУ підкреслили, що співробітництво в рамках спільної діяльності з аеропортом "Бориспіль" з техобслуговування і ремонту повітряних суден завершилося майже п'ять років тому, і багато з тих, хто брав у ньому участь, більше не є співробітниками авіакомпанії.

"Авіакомпанія готова надавати слідству всіляке сприяння і зацікавлена, щоб якомога швидше встановити істину", - заявили в дирекції з комунікацій авіакомпанії МАУ.

В "Борисполі", в свою чергу, уточнили, що договір про спільну діяльність з техобслуговування і ремонту повітряних суден з МАУ був підписаний в 2004 році з терміном дії до 2014 року.

"У 2015 році, відповідно до чинного законодавства, ангар був переданий в оренду Фондом держмайна", - підкреслюють в прес-службі аеропорту.

Як передає "Інтерфакс-Україна", згідно з повідомленням у виданні Фонду держмайна "Відомості приватизації", в 2015 році МАУ орендувала ангар інженерно-авіаційної служби площею 7,421 тис. кв. м.

"На сьогодні жодних слідчих дій по відношенню до ангару в аеропорту не проводиться. У разі звернення правоохоронних органів адміністрація аеропорту готова сприяти слідству і надати всю необхідну інформацію для забезпечення його роботи", - підкреслили в "Борисполі".

Як повідомлялося, раніше в Генпрокуратурі заявили про виявлення фактів махінацій з боку посадових осіб авіакомпанії МАУ, які заволоділи коштами міжнародного аеропорту "Бориспіль" в розмірі понад 10 млн грн.

Економічна правда