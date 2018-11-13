Проблема з теплом у Кривому Розі: у Фірташа звинувачують "Нафтогаз"

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"Регіональна газова компанія", що управляє всім газовим бізнесом Дмитра Фірташа, звинуватила у ситуації у Кривому Розі "радикалів" та "Нафтогаз".

Про це йдеться у прес-релізі РГК.

"Агресивні особи в балаклавах підпалюють, захоплюють приміщення Криворіжгазу, помешкання працівників компанії та трощать їхнє майно. Своїми діями вони дестабілізують газопостачання для всіх мешканців Кривого Рогу", - заявили у компанії.

"Такі дії не вирішать проблему із теплопостачанням у Кривому Розі, а ще більше розхитають ситуацію. Закликаємо всі сторони до вирішення питання із забезпеченням міста теплом лише в межах правового поля", - наголошує РГК.

"Із п’ятниці у Кривому Розі частина мешканців залишилася без тепла. НАК "Нафтогаз України" не виділив обсягів блакитного палива для місцевого теплогенеручого підприємства "Теплоцентраль". Представники газорозподільної компанії "Криворіжгаз" намагаються третій день донести до людей справжні причини відсутності тепла", - висловила свою позицію компанія.

12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

"Будівля "Криворіжгазу" захоплена невідомими людьми. В заручниках утримуються співробітники підприємства, які вели з ними переговори. Компанія не може гарантувати безпечне газопостачання міста", - заявили у компанії.

"Незаконно були відкриті засувки, запущено п'ять котелень з шести. Система газопостачання розбалансована", - повідомили у "Криворіжгазі".

"Нафтогаз" звинуватив підконтрольний Дмитру Фірташу облгаз у зриві опалювального сезону в Кривому Розі.

Пізніше 12 листопада 4 з 6 котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" були запущені в роботу.

Економічна правда