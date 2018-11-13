SWIFT відключила Іран від своєї системи

Міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів SWIFT відключила Центральний банк Ірану та інші організації країни від своєї системи.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив заступник міністра фінансів США, Вашингтон збирається жорстко впроваджувати санкції проти Ірану.

Він також зазначив, що США готові вжити додаткових заходів, якщо потрібно буде посилити тиск.

Нагадаємо, США у понеділок ввели в дію черговий пакет санкцій проти Ірану, який зачіпає ключові сфери економіки республіки.

У той же день був припинений доступу декількох банків Ірану до системи обміну повідомленнями SWIFT.

Економічна правда