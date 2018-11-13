Apple і Goldman Sachs потягнули вниз американські біржові індекси

Провідні біржові індекси Уолл-стріт в понеділок продемонстрували падіння: фінансовий і технологічний індекси S&P 500 поповзли вниз через зниження акцій Apple і Goldman Sachs.

Про це повідомляє Голос Америки.

Акції Apple опустилися на 4,7 відсотка після того, як кілька постачальників компанії, в тому числі Lumentum Holdings, чиї комплектуючі використовуються в механізмі ідентифікації особи в смартфонах iPhone, знизили свої прогнози. На цьому тлі індекс, що включає безліч технологічних компаній, втратив більше 2 відсотків.

Акції Lumentum впали на 32,7 відсотка. Також опустилися акції декількох компаній, що постачають чіпи Apple, в тому числі Cirrus Logic, Qorvo і Skyworks Solutions. Філадельфійський індекс SE Semiconductor втратив 4,2 відсотка.

"Постачальники Apple зіткнулися з деякими проблемами. Це може бути пов'язано з тим, що попит на iPhone у всьому світі знижується", - зазначає провідний ринковий аналітик TD Ameritrade в Чикаго Дж. Дж. Кінахан

Акції Goldman Sachs впали на 7,2 відсотка після того, як агентство Bloomberg повідомило, що міністр фінансів Малайзії Лім Гуан Енг заявив, що країна хоче отримати повне повернення всіх зборів, виплачених банку за організацію багатомільярдних угод для державного фонду 1MDB, що переживає складні часи. Падіння акцій Goldman Sachs потягнуло вниз індекс Dow, що втратив майже 2 відсотки.

Серед 11 основних секторів у складі S&P 500 негативній динаміці індексу найбільше сприяли фінанси і технології. Технологічний сектор втратив 3,3 відсотка, фінансовий - 1,8 відсотка.

"Всюди йде активний розпродаж активів, на чолі з Apple і Goldman", - зазначає Кінахан.

Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average втратив 550,38 пункту або 2,12 відсотка, опустившись до 25 438,92, в той час як S&P 500 втратив 48,95 пункту або 1,76 відсотка, опустившись до 2 732, 06, а Nasdaq Composite втратив 187,49 пункту або 2,53 відсотка, опустившись до 7 219,42.

Як повідомлялося, після тривалого зростання американські фондові індекси продемонстрували рекордну корекцію 5 лютого та 23 березня 2018 року, результатом яких стали побоювання щодо початку нової світової фінансової кризи.

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Економічна правда