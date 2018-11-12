Колишній співробітник банку намагався продати персональні дані клієнтів

Оголошення про продаж бази даних чоловік розмістив на тематичному форумі в мережі інтернет, оцінивши її у 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції.

Зазначається, що працівники Придніпровського управління Департаменту кіберполіції під час моніторингу мережі інтернет виявили оголошення про продаж баз даних клієнтів одного з банків України.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.1 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) КК України.

Під час проведення досудового розслідування працівники кіберполіції встановили чоловіка, який намагався продати персональні дані громадян України.

Ним виявився 37-річний мешканець Дніпропетровщини, який раніше обіймав керівну посаду одного із українських банків. База даних, яку він намагався продати, налічувала інформацію про близько півмільйона громадян.

За місцем його проживання працівники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Кіровоградщини, за процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури, провели санкціонований обшук.

За його результатами виявлено комп’ютерну техніку, де знаходились бази даних з персональною інформацією громадян.

Крім того, поліцейські вилучили додаткові цифрові носії інформації, банківські картки та чорнові записи, які використовував зловмисник у своїй протиправній діяльності.

Вилучену техніку направлено на експертизу, після результатів якої буде вирішено питання щодо оголошення чоловікові про підозру. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Економічна правда