Україна може стати європейським Техасом — американський міністр

Україна має великий ресурсний потенціал і може стати європейським Техасом, заявив міністр енергетики США Рік Перрі.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні та Бізнес-ради США-Україна, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ви можете не тільки бути основним постачальником щодо завезення скрапленого газу через Польщу, а потім звідти забезпечувати Європу. Потенціал розвідки і видобутку в Україні такий - і це свого роду моя заява: Україна може стати Техасом в Європі", - сказав він у Києві в понеділок.

Перрі відзначив "вражаючий" потенціал для такого розвитку. Він нагадав, що 10 років назад звучали прогнози про те, що в світі вже видобуто все викопне паливо.

"А ці ресурси завжди були там, й інновації та технології надали можливість отримати доступ до них. І на сьогодні США є країною номер один із видобутку нафти і газу в світі", - сказав Перрі, який був губернатором штату Техас у 2000-2015 рр.

За його словами, США і далі допомагатимуть Україні в розробці Національного плану енергетичної стабільності, а також продовжать співпрацю у створенні міжвідомчого оперативного штабу на випадок диверсій та ядерних інцидентів.

Водночас Перрі повідомив, що багато американських компаній зацікавлені у співпраці з Україною.

"У нас є багато компаній, які будуть зацікавлені прийти сюди і поспілкуватися з українським урядом щодо геологічної розвідки, прокладення планованих трубопроводів, інфраструктурного потенціалу, який надає багатьом громадянам України роботу і поліпшення якості їхнього життя".

Раніше Перрі заявив, що США продовжують протистояти будівництву газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", які дозволять Росії обійти Україну в транзиті газу в Європу.

Також Перрі нагадав, що РФ має історію відключення постачань газу.

Економічна правда