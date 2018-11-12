Стало відомо, які електровози пропонують "Укрзалізниці" французи

Французький виробник залізничної техніки Alstom представить власну пропозицію щодо оновлення локомотивного парку компанії "Укрзалізниця", яка включатиме вантажні і пасажирські електровози.

Про це повідомив старший віце-президент представництва компанії в Європі Жан-Лука Ербаччі, повідомляє прес-служба УЗ.

Компанія запропонує українським залізничникам вантажні локомотиви Prima T8, а також пасажирські Prima M4 BoBo.

Крім того, співпраця включатиме локалізацію виробництва в Україні з поетапним її збільшенням.

За словами Ербаччі, профільна група Alstom з питань фінансування наразі працює з Міністерством фінансів Франції і кредитними організаціями.

Як підкреслив Ербаччі, розроблені Alstom вантажні великовагові восьмивісні локомотиви Prima T8 відрізняються низьким рівнем агресивного впливу на інфраструктуру, при цьому забезпечують високе тягове зусилля в електрифікованих мережах, відповідний рівень комфорту і максимальну безпеку при поїздках на далекі відстані.

Ці електровози здатні тягнути до 9 тис тонн вантажу і рухатися зі швидкістю до 120 км/год. Крім того, дана модель адаптована для роботи при екстремально низьких температурах.

Як відомо, "Укрзалізниця" підписала меморандуми про співпрацю з двома великими світовими виробниками (CRRC і Alstom), один з яких і стане постачальником електричної тяги для компанії в найближчому майбутньому.

Планується постачання електровозів як для вантажного, так і для пасажирського сполучення.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.

До кінця року уряд повинен оголосити про стратегічне партнерство або з китайською CRRC, або з Alstom. "Так само, як з General Electric. Буде конкурс між двома компаніями, і переможе найсильніший", - повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань.

Наразі частка електрифікованих колій "Укрзалізниці" становить 47%, при цьому парк електровозів налічує близько 800 одиниць, їх середній вік дорівнює 39,2 рокам, а зношеність - 92%.

Нагадаємо, 11 вересня в порт міста Чорноморськ прибув перший локомотив, вироблений американською компанією GE Transportation.

Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric