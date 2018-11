Приватна компанія успішно провела перший комерційний запуск ракети

Компанія Rocket Lab успішно здійснила перший комерційний запуск надлегкої ракети Electron.

Про це пише itc.ua.

Як повідомляється, перший комерційний політ Electron, який Rocket Lab назвала It's Business Time, стартував 11 листопада о 16:50 за місцевим часом (5:50 за Києвом) з космодрому на острові Махія (Нова Зеландія), що належить компанії.

Розроблена Rocket Lab ракета-носій вивела на орбіту шість супутників компаній Spire Global, Fleet Space Technologies, High Performance Space Structure Systems, GeoOptics Inc, High Performance Space Structure Systems і програми Irvine CubeSat STEM, в рамках якої каліфорнійські школярі роблять маленькі супутники.

Всі мікросупутники були виведені на еліптичну орбіту висотою в 500 кілометрів на апогеї (250 км в перигеї) і нахилом 85 градусів.

Наступний запуск Electron з 10 "кубсатами" для NASA в рамках місії ELaNa-XIX запланований вже на наступний місяць.

Другий комерційний запуск буде проведений з того ж майданчику, що і перший, проте в наступному році в Rocket Lab мають намір почати запускати ракети з ще одного космодрому, розташованого в американському штаті Вірджинія; який наразі знаходиться в процесі будівництва.

Rocket Lab's second orbital Electron mission #ItsBusinessTime. A successful launch and more payloads on orbit. We're opening access to space. pic.twitter.com/0HgJ1aNtdS