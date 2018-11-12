Початок реконструкції моста на Шулявці знову відтермінували

фото Семена Широчина

Роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу планують розпочати з січня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

Як зазначив директор Департаменту Сергій Симонов, очікується, що роботи з реконструкції шляхопроводу будуть завершені у 2019 році.

"Цього року розпочалась реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана. Вже укладено нижній шар покриття з асфальтобетону проїжджої частини з’їзду з вул. Гетьмана на проспект Перемоги, триває перекладання інженерних мереж на заїзді з проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка", - зазначили у департаменті КМДА.

Нагадаємо, раніше у КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" повідомляли, що Шулявський шляхопровід у Києві почнуть демонтувати на початку листопада, рух під час демонтажу перекривати не планували.

Як повідомлялося, громадська організація подала позов до суду проти КМДА з вимогою скасувати реконструкцію Шулявської розв’язки за проектом "неповного чотирилисника".

В травні 2017 року на сайті Київської міської ради була створена петиція №6240 з вимогою реалізувати на Шулявці трирівневу розв'язку з реверсивним кільцем. У серпні петиція набрала необхідні 10 тис голосів і була передана на розгляд в профільні комісії Київради.

За словами прес-служби КМДА, проектні рішення варіанту трирівневої розв’язки були направлені до Департаменту містобудування та архітектури, де вже розглядалися матеріали розробленого ТЕО двох інших проектів.

Автор трирівневої розв'язки Віктор Петрук заявив, що його проекту не дають пройти державну експертизу техніко-економічного обґрунтування.

Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням №1148 затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана.

Це сталося на наступний день після того, як комісія Київради з питань транспорту не підтримала петицію киян, що передбачає проведення міжнародного конкурсу на кращий проект реконструкції.

Затверджений КМДА проект передбачає будівництво неповної "конюшини" з трьома з'їздами (замість класичних для "конюшини" чотирьох).

Загальна кошторисна вартість будівництва станом на червень 2018 року становитиме 830 млн грн, терміни виконання робіт - 17,5 місяців.

18 серпня з метою винесення інженерних мереж із зони проведення робіт і подальшої реалізації будівельних робіт були перекриті з'їзди Шулявського шляхопроводу, повідомляє прес-служба КМДА.

За даними ЗМІ, право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма "Північноукраїнський будівельний альянс", пов’язана із нардепом Максимом Микитасем.

Максим Микитась – народний депутат і відомий столичний забудовник. Він є екс-керівником корпорації "Укрбуд".