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"Сбербанк" РФ замінив 70% співробітників середньої ланки на штучний інтелект

Понеділок, 12 листопада 2018, 09:20
 
Герман Греф

Глава російського "Сбербанку" Герман Греф заявив, що після впровадження штучного інтелекту чисельність менеджерів середньої ланки знизилася на 70%.

Про це повідомляє vc.ru.

За словами гендиректора, під скорочення потрапили ті, хто виконував "якісь дуже прості операції".

Греф зазначив, що в "Сбербанку" вже довгий час застосовують "Інтелектуальну систему управління". Всередині неї стоїть рушій, який кожен день навчається при прийнятті рішень і рекомендацій.

За словами топ-менеджера, використання ШІ призвело до "величезного скорочення на різних рівнях", але найбільше - у середній ланці. Однак Греф зазначив, що більшість скорочених працівників не залишилися без роботи: вони перекваліфікувалися і тепер займаються "іншими завданнями в банку". Топ-менеджер пояснив, що іноді співробітники банку змінюють свою спеціальність кілька разів за 4-5 років роботи.

Відповідно до звітності "Сбербанку" по МСФО, кількість співробітників компанії скоротилася на 14 тисяч осіб за дев'ять місяців 2018 року. Це близько 4,6% від працівників "Сбербанку".

Нагадаємо, китайська компанія Watrix розробила систему, яка здатна розпізнавати людей на досить великій відстані (до 50 метрів) на підставі того, як вони йдуть.

Сбербанк штучний інтелект

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