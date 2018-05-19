Стала відома ціна квитка на індійський Hyperloop

Вартість квитків на індійський Hyperloop за маршрутом Мумбаї - Пуна може виявитися нижче 150 доларів, інакше можуть виникнути проблеми з окупністю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Угода між Virgin Hyperloop One і владою індійського штату Махараштра передбачає будівництво пасажирської гілки, яка з'єднає мегаполіс Мумбаї з містом Пуна.

Раніше повідомлялося, що гілка буде готова до 2028 року. За новими даними "вакуумні" поїзди Hyperloop почнуть курсувати в Індії до 2025 року.

Вартість може становити нижче 150 доларів, так як в цю ж суму обійдеться авіаквиток економ-класу.

За словами співзасновника і головного технічного директора Virgin Hyperloop One Джоша Гігеля, кінцева мета компанії - створити в Індії національну мережу маршрутів високошвидкісних поїздів Hyperloop, і Мумбаї – Пуна – целише початок.

Нагадаємо, у США показали пасажирську капсулу для Hyperloop.

В Україні, у місті Дніпро також почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

Раніше експерти порахували скільки коштуватиме будівництво Hyperloop в Україні та розрахували вартість квитка.

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Економічна правда