Міжбанк: гривня знецінюється
Середа, 25 квітня 2018, 11:05
powered by lun.ua
25 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,25-26,29 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,25-26,29 гривні;
Євро - 32,01-32,06 гривні;
Російський рубль - 0,4257-0,4266 гривні.
Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 25 квітня на рівні 26,17 гривні.
Раніше Кабінет міністрів спрогнозував середньорічний курс гривні на 2019, 2020 та 2021 роки.
Економічна правда