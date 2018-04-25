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Міжбанк: гривня знецінюється

Середа, 25 квітня 2018, 11:05
 

25 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,25-26,29 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,25-26,29 гривні;

Євро - 32,01-32,06 гривні;

Російський рубль - 0,4257-0,4266 гривні.

Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 25 квітня на рівні 26,17 гривні.

Раніше Кабінет міністрів спрогнозував середньорічний курс гривні на 2019, 2020 та 2021 роки.

Економічна правда

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