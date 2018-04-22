OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про що всі говорили на вихідних?

Про найбагатших. Рейтинг 100 найбагатших людей України за підсумками 2017 року знову очолив власник групи СКМ Рінат Ахметов, статки якого становили 3,1 мільярда доларів.

Про загрози економіці. Міжнародний валютний фонд озвучив загрози для зростання світової економіки.

Про підвищення ціни на газ. Нафтогаз підвищив ціну на свій природний газ із травня на 5,5%.

Про майбутнє. Лише чверть українців відкладає гроші на пенсію.

Про Telegram. Намагаючись заблокувати Telegram, в Росії забанили Google.