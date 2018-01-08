Всі розділи
Укр / Рус

У Китаї побудували найдовший морський міст у світі

Понеділок, 8 січня 2018, 16:30
 

У 2018 році буде введено в експлуатацію найдовший міст в світі через море, який з'єднує Гонконг, Макао і Чжухай.

Про це повідомляє ЦТС.

Довжина споруди 55 км, з яких 38 км припадає безпосередньо на різні ділянки мостів. Крім них є підводний тунель довжиною майже 7 км і штучні острови.

 

Протяжність основного моста становить майже 30 км, для руху автотранспорту тут передбачені по три смуги в кожному напрямку.

Будівництво велося з 2009 року, при цьому враховувалися екологічні вимоги, щоб не нашкодити морській фауні регіону. Тунель і ділянки з вантовими мостами були споруджені для того, щоб забезпечити прохід великотоннажних морських суден.

 

Зведенням моста займалася China Communications Construction Co., будівництво обійшлося приблизно в 11 млрд доларів.

Основні роботи були завершені ще в липні 2017 року, і очікувалося, що рух по мосту буде запущено до кінця року.

 

Однак все ще триває узгодження механізмів здійснення прикордонного контролю - Гонконг і Макао, хоча і входять до складу КНР, але є спеціальними адміністративними одиницями.

 

Примітно, що на сьогоднішній день Китай утримує лідерство з будівництва найдовших в світі мостових споруд.

Так, найдовшим вважається Дан'ян-Куньшаньський віадук в КНР - 165 км, на другому місці - Тяньцзіньський віадук - 113 км.

До введення в експлуатацію моста Гонконг-Чжухай-Макао найдовшим функціонуючим морським мостом залишається Ціндаосський міст через затоку - 42,5 км.

В Європі найдовшим є міст Васко да Гама, побудований через річку Тежу в Лісабоні (Португалія) - його протяжність становить 17,2 км, з яких надводна частина - 10 км.

Китай інфраструктура
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Китай спростовує інформацію про постачання нафти в КНДР 30 грудня 2017, 10:10
Південна Корея затримала китайський танкер, який постачав бензин у КНДР 29 грудня 2017, 11:55
У Китаї планують зробити офіційну систему електронної ідентифікації на базі месенджера WeChat 28 грудня 2017, 13:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті