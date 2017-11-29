Антонов скоротив чистий прибуток на 60%

ДП "Антонов" за 9 місяців 2017 року скоротило чистий прибуток на 60,3% в порівняні з аналогічним періодом минулого року - до 28,8 мільйона гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті держпідприємства.

Згідно зі звітом, чистий дохід Антонова за цей же період зріс на 56% - до 3,7 млрд гривень.

Як відомо, раніше російське видання "Коммерсант" написало, що Росія і Україна ведуть закриті переговори щодо продовження льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан", які використовує російська вантажна авіакомпанія "Волга-Днєпр".

Після чого українське державне підприємство "Антонов" підтвердило, що планує виконати певні роботи для російської авіакомпанії "Волга−Днєпр".

Економічна правда