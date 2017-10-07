Uber може шпигувати за користувачами iPhone

Експерти з кібербезпеки вважають, що Apple надала Uber дозвіл приховано стежити за власниками iPhone.

До таких висновків за данними видання ZDNet дійшли експерти з безпеки, передає Укрінформ.

За їхніми словами, мобільний додаток Uber мав доступ до закритих приватних даних користувачів iPhone.

Один із експертів, Уїлл Страфач, визначив, що Uber виявилася єдиною сторонньою компанією, якій Apple надала такі безпрецедентні можливості. Інший експерт, Лука Тодеско, назвав подібну співпрацю між двома компаніями "надзвичайно небезпечною".

Раніше газета The New York Times писала, що Uber використовувала доступ до унікальних ідентифікаторів iPhone для того, щоби боротися з недобросовісними водіями. Программа могла відстежувати власників "яблучних" смартфонів навіть після видалення додатка Uber чи скидання налаштувань iPhone до заводських установок.

Нагадаємо, водії Uber навчилися обманювати сервіс, щоб заробляти більше.

Рекомендуємо почитати: Як Uber маніпулює своїми водіями