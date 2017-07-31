"Центренерго" закупить 700 тисяч тонн вугілля в США

ПАТ "Центренерго" уклало з XCOAL Energy & Resources (США) контракт про постачання близько 700 тисяч тонн вугілля антрацитної групи до кінця 2017 року.

Про це повідомив глава генкомпанії Олег Коземко на брифінгу в посольстві США в Україні в Києві в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми уклали контракт 14 липня, очікуємо близько 700 тисяч тонн до кінця року", - сказав він.

Згідно з репортажем "5 каналу" з посольства США в Україні, першу партію американського антрациту об'ємом 85 тис. тонн буде поставлено на початку вересня, друга- в обсязі 125 тис. тонн - прибуде наприкінці вересня.



Ціна першої партії становитиме 113 дол/тонна, але вона не є фіксованою і в подальшому може змінюватися, зокрема, в менший бік.



За словами Коземка, в 2018 році обсяги поставок американського антрациту можуть становити до 2 млн тонн.

Раніше Україна планувала закуповувати вугілля у Грузії, але тендер скасували.

"Центренерго" експлуатує 23 блоку на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.