SWAP — сучасний інструмент або, як бізнесу знизити валютні ризики

Від початку повномасштабного вторгнення рф і до жовтня 2023 року в Україні діяв режим фіксованого валютного курсу. Його запровадили, аби стабілізувати фінансову систему країни. З жовтня 2023 року Нацбанк України ввів режим керованої гнучкості обмінного курсу.

В умовах плаваючого валютного курсу, бізнес відчуває потребу в плануванні, наприклад, під час імпортних закупівель або формування цін на свої товари чи послуги.

Як бути за таких обставин? Як не отримати збитки через те, що динаміка курсу не збігається з бізнес-планом?

Головним чинником виникнення валютних ризиків є короткострокові та довгострокові коливання обмінних курсів, що залежать від попиту і пропозиції валюти на національних і міжнародних валютних ринках.

Нівелювання ризиків є звичайною практикою будь-якого учасника розвинутого ринку. Завдяки валютній лібералізації, інструменти мінімізації валютних ризиків є і на нашому ринку. Це, зокрема, угоди з банками на умовах SWAP ("своп").

Така угода пропонує бізнесу та інвесторам ефективні механізми управління фінансовими ризиками.

Валютні операції на умовах "своп"

Валютний "своп" — валютна операція, умови якої передбачають продаж клієнтами іноземної валюти зі зворотною її купівлею на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору. Також може розглядатися як аналог отримання кредиту в гривні під заставу майнових прав на вклад в іноземній валюті.

Переваги валютної операції на умовах "своп":

сучасний інструмент хеджування валютних ризиків;

можливість не продавати іноземну валюту для фінансування поточної діяльності;

зворотна купівля клієнтом іноземної валюти не потребує погодження валютним контролем;

стандартна комісія за продаж як для FX операцій та відсутня комісія за зворотну купівлю;

строк операції встановлюється в точній кількості днів відповідно до потреб клієнта;

можливість дострокового виконання/пролонгації;

мінімальні вимоги до клієнта під час оформлення операції.

Які обмеження. Через військову агресію проти України у лютому 2022 року Нацбанк обмежив валютні операції та розрахунки з нерезидентами на період дії воєнного стану. Вони стосуються, зокрема, операцій купівлі-продажу валюти.

Так, згідно з постановою Правління НБУ від 20 лютого 2024 року № 24, підприємствам доступні валютні операції на умовах "своп" із купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта іноземної валюти.

Новий досвід структурування валютної операції

На сьогодні державний Укрексімбанк виконує валютні операції форвард та "своп" у парах USD/UAH, EUR/UAH та інших за запитом клієнта.

Клієнти Укрексімбанку можуть використовувати такі деривативи, щоб убезпечити себе від коливань курсів валют та оперативно отримувати фінансування, водночас не створюючи додаткового боргового навантаження.

У 2022 році Банк здійснив 200 угод на 600 мільйонів доларів США, у 2023 році — 50 угод на 200 мільйонів доларів США. За 10 місяців 2024 року Банк уклав 15 угод на умовах "своп" на 25 мільйонів доларів США.

Послуга користується попитом серед клієнтів Банку по всій Україні. Так, нещодавно філія Укрексімбанку в місті Полтава провела валютну операцію на умовах "своп" із корпоративним клієнтом — одним із найбільших переробників молока, який займає лідируючі позиції на ринку України з виробництва кисломолочних сирів, солодковершкового масла та сухого молока.

На умовах "своп" клієнт продав Банку іноземну валюту на загальну суму понад еквівалент 15 мільйонів доларів США, зі зворотною її купівлею через 30, 60 та 90 днів із заздалегідь зафіксованими умовами операцій (курсів, обсягів, дат валютування).

"Для нашої філії — це новий досвід структурування валютної операції. Завдяки злагодженій роботі команди Банку було реалізовано амбітний кейс із використанням сучасного затребуваного інструменту грошового ринку для клієнта. Це дозволило філії Банку не лише зберегти портфель пасивів, а й отримати додатковий дохід", — прокоментувала керуюча філією Укрексімбанку в м.Полтава Божена Кудряшова.

Підсумовуючи, можна сказати, що на сьогодні SWAP залишається одним із найефективніших інструментів грошового ринку, надаючи клієнтам можливість керувати ризиками, знижувати витрати та підвищувати стабільність у непростих ринкових умовах.

Завдяки гнучкості та широкому застосуванню "свопи" допомагають бізнесу адаптуватися до динамічного фінансового середовища. Все це робить їх невід’ємною частиною сучасного інструментарію управління фінансами.