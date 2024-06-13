Що означають інформаційні атаки на "Енергоатом"

Як ми попереджали раніше, розпочалась і активно просувається кампанія з дискредитації атомної енергетики, "Енергоатома" та його керівництва.

Наші успіхи та стабільна робота протягом війни, навіть без тимчасово окупованої Запорізької АЕС, не дають спокою країні-агресору та його посіпакам в Україні. За гроші, втемну або просто як корисних ідіотів їх використовують для розхитування ситуації зсередини.

Вони свідомо бажають нашкодити чи не єдиному і водночас найбільшому енергетичному підприємству України, яке забезпечує стабільну та безпечну роботу атомних енергоблоків, застосовує у своій роботі найсучасніші технології безпечного виробництва електроенергії та є лідером енергетичного сектору України.

Сьогодні на "Енергоатом" припадає більша частка виробництва електроенергії країни. Наразі ми проводимо беспрецедентно швидку планову ремонтну кампанію (звісно, що без порушення виробничих процесів та вимог безпеки), мобілізували всі можливі ресурси для цього: фінансові, кадрові, логістичні.

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Здійснюємо необхідні закупівлі обладнання та матеріалів. Ми прагнемо максимально скоротити тривалість ремонтів на енергоблоках, щоб якнайшвидше повернути їх до мережі та зменшити дефіцит в енергосистемі і, відповідно, тривалість відключень електроенергії.

Ми зробимо все аби українці не потерпали від масових відключень світла наступної зими. Як і минулого осінньо-зимового періоду, "Енергоатом" працюватиме всіма 9 енергоблоками, на 100% використовуючи потужність.

Ворог чудово розуміє, що "Енергоатом" - це останній форпост енергетичної безпеки нашої країни, єдине надійне джерело базової генерації для населення та економіки, і його треба атакувати.

Якщо не ракетами, то інформаційно - шляхом введення в оману громадськості, розпалювання ворожнечі за допомогою брехні, наклепів та маніпуляцій.

Для цього обираються найбільш болючі для українського суспільства теми: "незаконне збагачення", "корупція", "все вкрадуть" тощо. Звичайними маніпуляціями інформацією та брехливими інтерпретаціями вигадуються сенсації та порожні звинувачення, які згодом не підтверджуються контролюючими та правоохоронними органами.

Виконавці цих атак не приховують своєї мети – це кадрові зміни - просування потрібних людей, які зруйнують атомну галузь. На мою думку, це відверта шкода національним інтересам, яка повинна переслідуватись за законом.

Супротивники існування та розвитку вітчизняної атомної енергетики вважають, що обрали для цього найвдаліший час. На тлі страждання українців від війни, постійного стресу, вони дочекалися вимушеного підвищення Урядом тарифів на електроенергію, тривалих відключень електрики внаслідок втрати генерації зруйнованих теплових та гідроелектростанцій і запустили в інформаційний простір бруд щодо "Енергоатома" та мене особисто.

Чого вартує тільки маніпуляція стосовно отримання "Енергоатомом" коштів від підвищення тарифів для населення та спрямування їх на будівництво енергоблоків 3 та 4 на Хмельницькій АЕС.

Реальність насправді така, що "Енергоатому" ледь вистачить коштів, щоб виконати ПСО, тобто повністю профінансувати різницю між новими тарифами для населення та ринковою вартістю електроенергії. На ці цілі у 2024 році буде спрямовано 61% всіх доходів компанії – 108,3 млрд грн.

Це за умови збереження нинішньої ринкової кон’юнктури і не враховуючи, що найближчим часом НКРЕКП схвалить рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії і на розподіл електроенергії.

Таким чином, і так невелика частка вартості електроенергії у тарифі на електроенергію для населення ще зменшиться.

Про те, як працює діючий механізм ПСО, які суб’єкти беруть у ньому участь, яке ціноутворення та рух коштів при закупівлі, постачанні, розподілу електроенергії для населення та врешті хто це все фінансує – врегульовано не урядовими супровідними документами проєктів нормативно-правових актів, як вважають деякі народні депутати та "експерти", а Положенням про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №483 (зі змінами).

Упевнений, що у світі, крім "Енергоатома", немає компаній, які віддаючи 61% власних доходів (не прибутку!) на підтримку тарифу для населення всієї країни, ефективно працювали (втративши 45% потужності - ЗАЕС!), забезпечували на найвищому рівні ядерну та радіаційну безпеку (і це під час війни!), щорічно сплачували до бюджету понад 20 млрд грн податків, не мали від держави дотацій, а ще й розгортали програми будівництва нових енергоблоків!

Таким чином, роль і значення атомної енергетики для нашої країни важко переоцінити. Як би не намагались дискредитувати галузь окремі всім відомі діячі.

Ми готові, й надалі всіляко захищати атомну енергетику України, розвивати її колосальний потенціал. У межах чинного законодавства у будь-який спосіб ми будемо відстоювати права українців у майбутньому мати власну стабільну, високотехнологічну та безпечну атомну генерацію.

Бо без неї ніяк! (с)