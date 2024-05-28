Що таке динамічні закупівельні системи, або Як буде купувати Україна майбутнього

Як сучасна та ефективна держава ми маємо розвиватися, впроваджувати реформи та вдосконалювати процеси. В умовах війни з росією розвиток – це запорука нашого виживання. Адже ми зможемо перемогти ворога тільки тоді, коли станемо сильнішими та успішнішими за нього.

Невід’ємною складовою цього розвитку є подальша реформа системи публічних закупівель. Комусь може здатися, що це щось далеке. Проте це помилка.

Публічні закупівлі – це про кошти кожного з нас, про мільярди гривень податків та донорської допомоги. Якщо використовувати їх чесно і з розумом, вони перетворяться на якісні державні послуги, відремонтовані школи та лікарні.

Попри війну, абсолютна більшість публічних закупівель у нас відбувається конкурентно. У той же час держава докладає зусиль, аби спростити цю процедуру та ефективніше витрачати кошти. А що буде, коли ми переможемо?

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На хвилі відновлення України масштаби публічних закупівель і їх бюджети суттєво зростуть. Як вони відбуватимуться? Саме про це і поговоримо.

Що таке динамічні системи закупівель і з чим їх їдять?

Dynamic Purchasing System або динамічні системи закупівель (ДСЗ) – це інноваційний закупівельний механізм. Він дозволяє спростити, оптимізувати та зробити більш прозорими закупівлі за кошти державного бюджету.

Для України це нова історія, тоді як у більшості країн Євросоюзу ДЗС уже активно й успішно використовуються. У нас цей інструмент має запрацювати незабаром – через девʼять місяців після внесення змін до закону "Про публічні закупівлі".

Відкрита динамічна система закупівель дозволяє приєднатися до закупівельної процедури постачальникам та замовникам у будь-який час. Найбільш доцільно її використовувати для закупівель товарів, робіт та послуг, у яких є постійна потреба, але не тільки. Цей інструмент також передбачає оскарження на різних етапах процедури, що має убезпечити від дій недобросовісних замовників.

Закон передбачає кілька варіантів динамічних систем закупівель

Перший варіант. ДСЗ оголошує централізована закупівельна організація (ЦЗО), наприклад, "Професійні закупівлі". Така система матиме технічне завдання на певний товар, наприклад, автобуси. Ми аналізуємо ринок, формуємо технічні вимоги, створюємо ДСЗ та кваліфікуємо постачальників.

Далі будь-який замовник, якому потрібні автобуси, може скористатися такою системою та оголосити закупівлю. Кваліфіковані постачальники нададуть свої пропозиції і система автоматично визначить найбільш вигідну.

Другий варіант. Технічне завдання формує замовник. Він звертається до нас, а ми як централізована закупівельна організація лише створюємо динамічну систему та "заводимо" туди постачальників. Другий етап такої ДСЗ виглядатиме як звичайні відкриті торги з редукціоном на три раунди.

Також можливий комбінований варіант, коли замовник має власне технічне завдання, але делегує проведення другого етапу (а-ля відкриті торги) централізованій закупівельній організації.

Чому ДСЗ – це про майбутнє?

Динамічні системи закупівель дозволять державі надійно та зручно здійснювати стратегічні і дороговартісні закупівлі, яких буде багато після перемоги, а також дотримуватися балансу між інтересами замовників та постачальників.

Це особливо важливо в контексті нашої євроінтеграції та донорської допомоги. Західним країнам важливо розуміти, що їх кошти на підтримку України будуть використані максимально ефективно.

Грубо кажучи, закупівля через ДСЗ поєднує переваги е-каталогу Prozorro Market (готове технічне завдання та кваліфіковані постачальники) і можливість оскаржувати дії замовника. Це найкращий варіант для реалізації масштабних державних проєктів та використання міжнародної допомоги.

Ще однією перевагою ДСЗ є можливість купити послуги та роботи (у е-каталозі цього немає), а для процесів відновлення це великий плюс. Динамічна система закупівель – це про баланс інтересів держави, публічних замовників та бізнесу і про стратегічне планування на тему "куди рухається сфера публічних закупівель".

Next steps, або Що буде далі

Динамічні системи закупівель запрацюють через девʼять місяців після підписання відповідного законопроєкту, проте ми вже зараз думаємо над пілотуванням цього інструменту. Як ЦЗО ми, зокрема, купуємо електроенергію та пальне для центральних органів виконавчої влади. Чому б не використати для цього ДСЗ?

ДСЗ не замінять інші механізми, які використовуються для забезпечення потреб держави, проте це крок до професіоналізації сфери публічних закупівель.

Це створює нові можливості та дозволяє обирати закупівельні інструменти відповідно до потреби. Це про стратегічне планування, адже навіть в умовах війни ми маємо думати, що буде після нашої перемоги.