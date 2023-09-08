Інфляція в Україні – чого чекати?

У І півріччі в Україні зберігався стійкий позитивний тренд на зниження інфляційного тиску в економіці. У червні показник споживчої інфляції склав 12,8% в річному вимірі у порівнянні з 26,6% станом на початок року. Протягом липня інфляція надалі знижувалася, склавши 11,3% р/р.

Фактична динаміка уповільнення споживчої інфляції значно випереджала очікування Національного банку та учасників ринку. На початку року офіційний прогноз регулятора передбачав зниження цінового тиску у 1 півріччі до 18,7% р/р, а вже в квітні такі очікування було поліпшено до 14,5% р/р.

Разом із досягнутою стабільністю валютного ринку це сформувало передумови до швидшого початку циклу пом'якшення процентної політики від НБУ. Вже наприкінці липня регулятор вперше за більш ніж рік схвалив зниження облікової ставки з 25% до 22%.

Сповільнення інфляції покращує цінові пропозиції на продовольчі товари і сприяє відсутності дефіциту пального.

Таких умов вдалося досягти за рахунок відносної стабілізації безпекової ситуації, зокрема шляхом звільнення частини територій на півдні і сході України, насиченню внутрішнього ринку в умовах обмежених експортних можливостей та значній адаптації економіки до нових умов діяльності, зокрема шляхом налагодження логістичних і виробних ланцюгів.

Іншим позитивним фактором стало охолодження світових цін на енергоносії впродовж першого півріччя. Вартість нафти Brent утримувалася на рівні близько 80 дол. США за барель після більше 100 дол. США за барель ще влітку 2022 року.

Ціни перебували під тиском уповільнення глобальної економіки і попиту в умовах жорсткої монетарної політики від провідних центробанків та повільнішого відновлення Китаю, а також невиправданих шоків пропозиції в результаті впровадження цінових обмежень на постачання російської нафти.

Більш того, значним був внесок виваженої політики НБУ та координації зусиль з Урядом.

Впроваджені заходи з підвищення привабливості гривневих активів і стійкості готівкового ринку дозволили стабілізувати курсові та інфляційні очікування основних учасників ринку, що підтримало сповільнення інфляції за широким спектром продовольчих і непродовольчих товарів, насамперед із значною імпортною складовою.

Позитивний ефект на інфляцію мала й діяльність Міністерства фінансів та Національного банку з активізації внутрішнього ринку державних запозичень та відмови від прямого фінансування дефіциту бюджету, обсяги якого у 2022 році складали 400 млрд грн.

Сповільнення інфляції триватиме й протягом наступних місяців. Окрім вищезгаданих чинників, зберігатиметься ефект від впровадженої фіксації на період воєнного стану окремих тарифів на комунальні послуги для населення.

Прогнози на друге півріччя 2023 року

Вже наприкінці липня Національний банк вчергове покращив свої базові очікування щодо динаміки споживчих цін в Україні: за підсумками поточного року прогнозований рівень інфляції було знижено з 14,8% р/р до 10,6% р/р, а на кінець 2024 року припускається її уповільнення до 8,5% р/р.

Однак, протягом другого півріччя темпи зниження інфляції виглядатимуть повільнішими, через те, що базою для порівняння служитимуть показники першого півріччя 2023 року, а не високі показники 2022 року.

Негативно на споживчу інфляцію вплинуть прямі та непрямі ефекти від удорожчання палива через відновлення оподаткування і підвищення світових цін, а також перегляд тарифів на електроенергію.

Серед основних проінфляційних ризиків лишаються актуальними триваліший термін повномасштабного вторгнення та розбалансування державних фінансів в результаті падіння обсягів міжнародної фінансової допомоги і повернення до емісійного фінансування бюджету.