230 млрд "надрукованих" гривень: що чекає економіку України

Вже 4 місяці як Нацбанк "друкує" гривню. За цей час було випущено в обіг додатково близько 230 млрд грн. Треба розуміти, що це вимушений крок.

Адже щомісяця близько 240-250 млрд грн — це витрати державного бюджету на військові та соціальні виплати, як то заробітні плати армії та бюджетникам, пенсії, комунальні витрати, паливо та зброя, тощо.

У той же час всього близько 100 млрд грн — це щомісячне поповнення бюджету за рахунок податків.

Бачимо, що податкова база дуже скоротилася за місяці війни. Тож цю різницю нестачі у 120-140 млрд грн на виплату соціальних зобов'язань треба щомісяця десь брати.

Міжнародні запозичення та макрофінансова підтримка складає щомісяця в середньому 50 млрд грн. Це дуже мало, щоб можна було закрити дефіцит держбюджету. Тож цю нестачу грошей просто ніде взяти, окрім як почати "друкувати".

Тобто всі останні 4 місяці відбувається латентна емісія грошей через випуск ОВДП, які змушені купувати державні банки.

Таким чином і вийшло, що за останні 4 місяці збільшена грошова маса на 230 млрд гривень. При чому додаткових продуктів, товарів та послуг не було вироблено на ці гроші. І це найстрашніше для економіки. Адже цей процес знецінює нашу національну валюту (інфляція), зростають ціни.

Що робити?

Нагадаю, що головна задача Національного банку України згідно з нашою Конституцією - забезпечувати стабільність національної валюти.

І цілком логічно, що вмикати станок керівництво не хоче і наполягає на зменшенні державних видатків, щоб зменшувати дефіцит державного бюджету.

Крім того, згідно з Копенгагенськими критеріями (критерії вступу країн Центральної та Східної Європи до ЄС, які були прийняті у червні 1993 року на засіданні Європейської Ради в Копенгагені і підтверджені в грудні 1995 року на засіданні Європейської Ради в Мадриді), не можна фінансувати державні витрати через пряму емісію грошей Нацбанку.

І це одна з умов для отримання Україною такого бажаного членства в ЄС. Виконання цього критерію значить і незалежність Національного банку від інших гілок влади, і це логічно.

Тому необхідно робити все можливе аби відповідати окрім інших умов і цьому критерію для отримання повноправного членства у Євросоюзі.

Тож наразі дуже важливо знайти додаткове джерело для покриття дефіциту державного бюджету. Цим має займатися уряд і Міністерство фінансів, проводячи ефективні перемовини з ЄБРР, Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, IFC.

А також комунікувати напряму з урядами Німеччини, Франції, США та інших міжнародних партнерів. Їх фінансова підтримка допоможе зменшити роль НБУ у латанні дірок у держбюджеті.

Таким чином, вдасться знизити тиск на гривню та зупинити знецінення заощаджень українців, які залишаються в значній мірі у гривні.