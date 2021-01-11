Підсумки 2020 року - не тільки COVID. ТОП-8 інновацій від компанії ARX

Компанія ARX пішла шляхом перебудови, не злякавшись пандемії. Топ -8 інновацій 2020 представляє Максим Межебицький, перший заступник голови правління страхової компанії ARX.

У 2020 нам довелося перебудовувати роботу, адаптуватися до нових умов, і ми успішно впоралися з викликом.

Спрацювали наші багаторічні інвестиції в IT та діджіталізацію. У деяких аспектах сервіс для наших клієнтів став навіть краще.

Ми не зупинилися, а, навпаки, збільшили темпи розвитку, і тепер можемо озирнутися на наші головні інновації.

1. Страхування життя "Антивірус"

Ми швидко зреагували на потреби ринку і запропонували новий продукт, який покриває ризик пневмонії, в тому числі пов'язаної з СOVID-19. Прямо на ходу ми вносили необхідні зміни, які робили продукт краще для наших клієнтів. Зараз програма "Антивірус" передбачає:

- Страхування на випадок пневмонії будь-якого характеру (бактеріальна, атипова, вірусна, в тому числі викликана COVID-19) з проведеної госпіталізацією і стаціонарним лікуванням. Виплата - 100% від страхової суми;

- Страхування при настанні пневмонії будь-якого характеру (бактеріальна, атипова, вірусна, в тому числі викликана COVID-19) з проведеним амбулаторним лікуванням. Виплата - 25% від страхової суми;

- Страхування на випадок передчасного відходу з життя за будь-якої причини. Виплата - 100% від страхової суми.

2. Онлайн продажі

Компанія і раніше продавала онлайн, але в 2020 обсяг онлайн-продажів істотно виріс. Зараз основні види страхування доступні нашим клієнтам в електронному вигляді з можливістю купівлі на сайті. Це ОСЦПВ, Міні КАСКО, ДЦВ, туристичне страхування, "Антивірус".

У липні 2020 роки ми модернізували наш web-shop: запустили більш зрозумілий і дружній інтерфейс для покупки ОСЦПВ онлайн. Тепер при введенні номера авто основна інформація, необхідна для розрахунку вартості поліса, підтягується автоматично.

Можна розрахувати вартість страховки авто в кілька кліків, оплатити онлайн і отримати поліс на e-mail.

Також у клієнтів з'явилася можливість спілкуватися з компанією не тільки в телефонному режимі, але і за допомогою чатів в месенджерах Viber і Тelegram.

3. Дистанційне врегулювання

Ще вісім років тому ми запустили процес дистанційного обслуговування клієнтів по моторному страхуванню - Телеврегулювання. І зараз ця послуга, як ніколи, актуальна. З нашим продуктом клієнту при настанні події не потрібно їхати в офіс компанії - досить заявити про нього, зателефонувавши в контакт-центр і після цього відразу їхати на СТО.

Відстежувати статус відшкодування збитків можна в онлайн режимі. ARX ​​взаємодіє з СТО партнерами, пропонуючи клієнтові закінчену послугу - повністю відремонтований автомобіль з гарантією якості ремонту.

4. Онлайн-агенти

Розуміючи, що майбутні покоління будуть вести бізнес більше в онлайн, ніж в офлайн, ми даємо можливість заробляти онлайн. Основна функція онлайн - агента - передати компанії контакти знайомих, які зацікавлені в страхуванні авто.

За ці контакти агенти отримують винагороду, при цьому їм не треба займатися укладанням договорів. Все досить просто і прозоро, і може принести додатковий дохід навіть тим, хто безпосередньо не зайнятий в страховому бізнесі.

5. Мобільна гра "ARX game"

Гейміфікація - світовий тренд, який не можуть не враховувати бізнеси, які претендують на звання інноваційних. Молодь активно залучена в ігровий процес, і це наші потенційні клієнти. Тому в 2020 ми створили повноцінну мобільну гру, з використанням нашого бренд-героя ARX-мена (його ми також, до речі, створили в 2020 році).

Гра дуже легка з точки зору навантаження на смартфон.Під час гри клієнт має кілька "життів", розуміючи в процесі, як правильно врегулювати ДТП - викликати поліцію, скористатися європротоколом, і т.і

6. Мобільний додаток для водіїв "Smart drive"

"Smart drive" - ​​додаток, який подібний до гри, але має набагато більше бонусів і практичного значення. Його можна безкоштовно завантажити з App Store і Google Play і з його допомогою відстежувати свою манеру водіння.

Додаток фіксує основні показники водіння: швидкість, маневри, прискорення, гальмування і використання телефону за кермом. За кожну поїздку нараховуються бали. І, якщо водій бачить, що набирає достатню кількість балів, то може задуматися про придбання поліса, який допоможе йому заощадити.

7. Автоцивілка "СМАРТ ДРАЙВ"

Це той самий поліс, про який згадувалося в попередньому пункті. В його основі лежить принцип "Pay How You Drive" (Плати, як водиш) .Поліс може забезпечити автовласникові істотну знижку на продукт Автоцивілка "Все включено" за умови акуратного водіння, яке оцінює додаток "Smart drive".

Кількість балів, при якому нараховується знижка, має бути не менше 70. Мінімальний пробіг - 500 км. Тобто, за три місяці після придбання Автоцивілки "СМАРТ ДРАЙВ" необхідно проїхати не менше 500 км для того, щоб при оплаті другого платежу була можливість отримати знижку при хорошому скоринговому балі.

8. Мобільний додаток "My ARX"

У 2020 ми запустили мобільний додаток "My ARX", оскільки багато клієнтів зверталися з подібним запитом. Додаток містить інформацію про поточні договори медичного страхування, Автоцивілки, КАСКО, ДЦВ, придбаних в онлайн-режимі.

З цієї програми можна спілкуватися з компанією безпосередньо, не переходячи в месенджери. Завантаживши додаток, більше не потрібно носити з собою пластикову карту за договором медичного страхування. Функціонал цього додатка ми маємо намір розширювати в 2021 році.

В цілому, планів на 2021 рік у нас багато. Ми будемо розвивати роздрібне медичне страхування, страхування гаджетів (в тому числі і телефонів б\в), продовжимо експериментувати з телематикою, особливо з мобільного телематикою, оскільки ясно, що це стане в найближчі роки мейнстрімом.

Наш мета — ніколи не зупинятися, рухатися далі, залишаючись найбільш інноваційною компанією на страховому ринку України.