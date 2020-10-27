Фонд енергоефективності спрощує умови участі у Програмі "Енергодім"

Фонд енергоефективності — це державна установа, що була створена для розвитку та підтримки ініціатив з підвищення рівня енергоефективності будівель в Україні.

Для цього Верховна Рада України у 2017 році прийняла нові законодавчі акти для реформи енергоефективності та схвалила закон "Про Фонд енергоефективності".

Програма "Енергодім" Фонду енергоефективності, що відшкодовує витрати громадян на енергоефективні заходи, розроблена на основі кращих європейських практик і дієвих підходів у сфері енергомодернізації житлових будівель.

Виключно комплексні рішення під час модернізації будинків — це пріоритет Програми та основа для якісних проектів. Гарантією якості таких проектів є проведення енергоаудиту, розробка проектної документації та її експертиза, здійснення авторського та технічного нагляду, верифікація завершеного проекту і тд. Саме комплекс цих дій допомагає захистити громадян від зловживань та досягти реальних результатів з визначеним рівнем економії енергоспоживання. Відповідно і платіжки українців зменшуються.

Ми неодноразово чуємо від голів ОСББ про правильність обраного підходу. Умови Програми "Енергодім" захищають голову Правління ОСББ від маніпуляцій/зловживань підрядників та звинувачень з боку співвласників щодо неякісної роботи та/або персонального збагачення.

Програма "Енергодім": зміни, що відбулися

Команда Фонду разом з міжнародними експертами та партнерськими організаціями постійно працює над удосконаленням умов Програми "Енергодім".

Більшість цих змін здійснюються на основі пропозицій, отриманих від ОСББ та інших учасників ринку. У своїй роботі ми прагнемо щоразу чути такі потреби і оперативно на них реагувати. Фонд зацікавлений у довгостроковій та результативній роботі, адже установа має потенціал термомодернізувати велику кількість багатоповерхових будинків по всій Україні.

У 2020 році було затверджено 4 оновлені версії програми. Завдяки цій роботі, крім змін та спрощень процедур, було внесено декілька суттєвих правок, що глобально змінюють підхід до реалізації проектів та сприяють їх масштабуванню.

Так, в межах Програми, затвердженої в лютому 2020 року, діє покрокова верифікація для комплексного пакету заходів. Ця опція дозволяє зменшити фінансове навантаження на ОСББ та покроково здійснювати заходи.

З квітня 2020 року з'явилася можливість відстрочки/розстрочки платежів перед підрядниками. Це також суттєво зменшує фінансове навантаження на ОСББ.

Хорошим прикладом вчасної та актуальної реакції Фонду на потреби середовища стало створення інституту проектних менеджерів. Можливість залучити професійних менеджерів для супроводу проектів Програми "Енергодім" стала доступною із серпня 2020 року. ОСББ можуть отримати відшкодування у розмірі 70% вартості таких послуг. Так-от, вже близько 40 менеджерів уклали договори зі співвласниками та допомагають реалізовувати проекти, або в процесі укладання таких договорів.

Ще більше зацікавлених серед тих, хто навчається: з серпня фахівці Фонду проводять онлайн навчання для тих, хто хоче професійно супроводжувати проекти з модернізації будинків. Навчання безкоштовне і доступне для всіх, незалежно від попередньої кваліфікації.

Протягом п'яти днів, з моменту відкриття реєстрації, більше 600 людей висловили бажання пройти навчання. Вже завершилося навчання двох групи слухачів школи. Загалом, за результатами двох навчальних наборів 268 слухачів отримали сертифікати.

Інститут проектних менеджерів — це створення додаткових робочих місць та можливість для самозайнятості населення. А ще — збільшення інвестицій в енергоефективність та активізація будівельного ринку.

І знову на запит цільової аудиторії Фонд покращив умови Програми "Енергодім". З 5 жовтня Програма діє в новій, п’ятій редакції. Ми внесли зміни в організаційні процеси, а також уточнили значну кількість фінансових і технічних процедур.

Тепер ми дозволяємо ОСББ відходити від принципу, раніше закріпленого в концепції Фонду: банк — єдине вікно для усіх заявок. З жовтня ОСББ можуть напряму направляти всі Заявки до Фонду, окрім першої Заявки на участь. Тобто, банк-партнер все-таки залишається ключовою точкою входу для ОСББ — в таких банках треба відкрити рахунок та подати перший пакет документів на участь у Програмі.

Ці нововведення повинні спростити процедуру доставки документів до Фонду — оперативність розгляду Заявок має підвищитися.

Комунікація Фонд-ОСББ: що змінилося?

Цієї осені Фонд енергоефективності запровадив новий підхід в комунікації з представниками ОСББ — більше безпосередньої комунікації через телефон та у режимі електронного листування для учасників Програми, які хочуть отримати детальну інформацію про статус Заявки, або про виправлення та зауваження до документів. Це, знову ж таки, сприятиме оперативній комунікації та побудові клієнтоорієнтованого підходу в нашій роботі.

Більш вагомим кроком вперед у цьому напрямку повинен стати запуск, у 2021 році, ІТ-платформи. Такий продукт допоможе подавати і опрацьовувати заявки онлайн.

Співпраця та об'єднання зусиль: місцеві програми підтримки ОСББ та допомога від Фонду

Я вважаю, що налагодження партнерської комунікації з усіма зацікавленими сторонами — це шлях до успіху. Ми тримаємо руку на пульсі міжнародних стандартів та інновацій у сфері енергоефективності, об’єднуємо зусилля з профільними українськими асоціаціями, громадськими організаціями та науковцями. Так, у вересні 2020 року запрацювала Консультативна рада Фонду.

Також ми активно масштабуємо карту міст-партнерів, що готові підтримувати ОСББ у впровадженні проектів з енергомодернізації. І нехай пандемія та карантинні обмеження не сильно сприяла розширенню місцевих ініціатив підтримки — ми вже маємо 133 підписаних Меморандумів з містами та ОТГ. Більше 20 місцевих програм адаптовано і затверджено відповідно до Програми "Енергодім".

Робота продовжується: зараз фахівці Фонд аналізують 9 програм та надають містам приклади типових місцевих програм для опрацювання і подальшого затвердження. До кінця 2020-на початку 2021 року більше як 40 міст та ОТГ планують затвердити міські програми співфінансування енергоефективних заходів відповідно до Програми.

Ми розраховуємо, що після завершення виборчого процесу на місцевих рівнях, решта міст та ОТГ приєднається до цього руху. Адже за результатами проведеного аналізу було виявлено, що по всій Україні затверджено і фінансуються з місцевого бюджету близько 70 місцевих програм. Однак, потенціал значно більший. Прикро, що є такі міста, що свого часу затвердили програми, однак відмовилися їх фінансувати.

Плани Фонду на 2021

Зараз ми завершуємо роботу над оновленням стратегії установи до 2025 року. Впевнено можу сказати, що обраний курс пріоритетів буде зберігатися у найближчі роки: діджиталізація (завершення запуску ІТ платформи), робота з містами/громадами для підтримки ОСББ та стимулювання щодо збільшення кількості енергоефективних проектів, покращення операційної ефективності та клієнтського сервісу.

Водночас, наголошую, що Фонд продовжує удосконалювати грантову політику та профільне законодавство. Так, ще у грудні 2019 року ми подали профільному міністерству пропозиції щодо спрощення не лише внутрішніх процедур Фонду, а й усунення суттєвих бар’єрів для ефективної енергомодернізації багатоквартирних будинків. Розраховуємо на підтримку з боку урядовців та депутатів для спільної змінотворчої діяльності.