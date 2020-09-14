Бізнес отримав доступ до ринку на мільярди

Ми повноцінно запустили перший державний онлайн-магазин Prozorro Market завдяки впровадженню електронних каталогів. І це велика перемога в закупівлях.

Ще 25 квітня 2019 року в Україні з’явився онлайн-маркетплейс на зразок відомих Rozetka чи Amazon, однак його головним клієнтом є сама держава.

Саме в цей час ДП "Прозорро", ДУ "Професійні закупівлі", ДП "Медичні закупівлі України" та представники електронних майданчиків підписали Меморандум щодо реалізації проекту Prozorro Market, запустили пілот проекту і почали роботу в beta-режимі.

У квітні цього року ми у Мінекономіки підготували проект постанови "Про затвердження порядку формування та використання електронного каталогу", в якому якраз йшлося про правила роботи державного онлайн-магазину на кшталт Prozorro Market.

Постанова нарешті затверджена. Це велика перемога у сфері публічних закупівель. І ось чому.

Спрощення публічних закупівель

Prozorro Market зручний в першу чергу тим, що в ньому можна обійтись без тендеру.

З квітня 2020 і аж до сьогодні Prozorro Market працював для державних замовників лише на суми до 50 тис. грн. Для великих держпідприємств або міських рад цей поріг точно недостатній.

Але тепер маркетплейсом Prozorro Market можна користуватися для закупівель аж до 200 тис. грн (а для замовників, що мають монопольне становище — до 1 мільйона гривень). До слова, у 2019 році на закупівлі товарів у цьому ціновому діапазоні на Prozorro припало 30 млрд грн.

Доступ до ринку обсягом 30 млрд грн

Завдяки державному маркетплейсу малий та середній бізнес розширить ринки збуту та отримає додаткові джерела заробітку.

Prozorro Market дасть можливість постачальникам продавати свої товари державі, а різним установам та відомствам – просто і легко у декілька кліків купувати товари широкого вжитку за вигідними цінами: від техніки та канцелярії до меблів та побутової хімії. Вже сьогодні Prozorro Market об’єднує понад 1200 замовників з усієї України.

Економія часу та зниження операційних витрат для бізнесу

Prozorro Market – ще один зручний канал збуту для підприємців. Щоб почати отримувати замовлення, достатньо один раз пройти процедуру кваліфікації, а не готувати щоразу тендерні документи.

Процес кваліфікації в Prozorro Market для бізнесу є безкоштовним, однак передбачена комісія за укладені угоди.

З прийняттям постанови тарифи для бізнесу знизилися: тепер це 3% від суми договору, якщо вартість закупівлі становить не більше 50 тис. грн; 2% — якщо вартість закупівлі не більше 200 тис. грн; 1% — якщо вартість закупівлі більш як 200 тис. гривень.

Заощадження коштів для держави

По-перше, Prozorro Market є абсолютно безкоштовним для державних замовників. По-друге, завдяки тому, що Prozorro Market відображає всі цінові пропозиції постачальників у кожній групі товарів, бізнес дивиться на ціни конкурентів і знижує свої.

До прикладу, якщо в серпні медичні маски в рамках протидії COVID-19 наші державні замовники купували в середньому за 5,85 грн, то на Prozorro Market у середньому за 3,78 грн.

І по-третє, постановою передбачено реалізацію функціоналу запиту цінових пропозицій. Купуючи щось на суму від 50 тис. грн, замовник зазначатиме товар, а постачальники надаватимуть свої ціни. Перемагатиме автоматично той, хто пропонує найнижчу ціну.

Держава може і має бути зручною для бізнесу, а розпорядження публічними фінансами має бути прозорим та передбачуваним.