Як знизити митні витрати бізнесу

Вопрос сокращения затрат сейчас как никогда актуален.

Особенно это касается компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, являются частью цепи поставок и представляют собой разных игроков логистического рынка.

Хотя парламент уже ввел льготный режим для определенных категорий товаров, большинству экспортеров и импортеров приходится искать новые способы оптимизации своих расходов.

Одну из таких инициатив государство предложило в ноябре 2019 года, когда вступил в силу закон об авторизованном экономическом операторе (АЭО).

Компании с таким статусом получают преимущества при прохождении таможенного контроля в Украине. После подписания соглашений с другими странами о взаимном признании круг этих возможностей расширится.

Кто может получить статус и что для этого нужно

На статус могут претендовать экспортеры-производители, импортеры, дистрибьюторы, таможенные брокеры, складские и почтовые операторы, экспедиторы и перевозчики. АЭО бывают двух типов: "Б" и "С".

Для каждого типа предусмотрен свой набор преимуществ. Компания может подавать заявку на один тип и на оба типа одновременно. Для получения статуса АЭО-С предпочтение в 2020 году отдается экспортерам и импортерам, которые одновременно являются производителями.

Чтобы оценить преимущества статуса, не обязательно быть крупной многонациональной корпорацией. Малый и средний бизнес с менее сложными бизнес-процессами и небольшим штатом также может стать АЭО.

Больше шансов у компаний с определенным уровнем зрелости, организации и самоконтроля, отлаженной системой работы, формализованными процедурами. У них должны быть сформированы процессы, налажена система качества, сертифицированы IT-инфраструктура и программное обеспечение.

Такой бизнес регулярно проходит аудит, имеет сертификаты в соответствии с ISO или другими системами качества. Недаром говорят, что подготовкой к получению статуса АЭО нужно было заниматься вчера.

На фоне многих налаженных процессов таможенное оформление зачастую остается слабым звеном. При этом в компаниях, претендующих на статус, процессы декларирования и проверки сведений до и после выполнения таможенных формальностей должны быть формализованы и интегрированы.

Поэтому в результате оценки больше шансов имеют компании с высоким уровнем организации и дисциплины в выполнении внутренних процедур.

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В чем выгода для бизнеса

Каждый тип АЭО имеет привилегии. Обе категории получают право проходить таможенные формальности в приоритетном порядке. В автоматизированной системе анализа и управления рисками таможни (АСАУР) снижается степень риска при определении перечня процедур контроля для компаний со статусом.

Система фокусируется на грузах компаний, у которых нет разрешений на упрощения. Компании со статусами АЭО-Б и АЭО-С для транспортировки грузов пользуются специальной полосой движения в пункте пропуска.

Оба типа имеют право накладывать пломбы специального типа, что позволяет им осуществлять пломбирование без вовлечения таможенного органа. АЭО-С может получить упрощение на общую финансовую гарантию, упрощенное декларирование и таможенную очистку товаров за пределами таможни.

Компании со статусом "Б" будут заранее получать уведомления о предстоящем досмотре товаров и транспортных средств коммерческого назначения на основании результатов анализа рисков. При этом компания может выбрать досмотр в пункте пропуска через госграницу Украины до момента их перемещения через таможенную границу Украины. Что это дает бизнесу?

Представим себе крупную компанию, занимающуюся поставками продуктов питания. При прочих равных условиях средние сроки поставки из ближайших стран "от двери до двери" занимают около четырех дней.

При этом в пути возможны непредвиденные задержки: очереди на границах, прохождение таможенных процедур, стоянка транспортного средства. После получения статуса АЭО транспорт с продукцией компании проходит пункты контроля по "зеленому коридору" с минимальными проверками.

Автомобилям не нужно заезжать на таможенный терминал и проходить процедуры отбора проб продукции при участии таможенного инспектора. Это экономит минимум один день, что крайне важно для крупного игрока.

При уменьшении времени на таможенную очистку товара происходит сокращение времени на поставку и повышается оборачиваемость запасов. Такая оптимизация позволяет компаниям повысить маржинальность.

Кроме того, пребывание в зоне таможенного контроля стоит 500-1500 грн в сутки, что является дополнительной затратой. Сумма сравнительно небольшая, но если ежемесячный поток компании достигает 200 машин, то ежемесячные платежи на таможенный терминал составят 100-300 тыс грн.

Для экспортера преимущества статуса АЭО заключаются в наличии процедуры выпуска вывозимых товаров по местонахождению с самостоятельным наложением пломб специального типа.

Это освобождает от необходимости использовать таможенные терминалы для прохождения формальностей и пломбирования грузов, которые будут перемещаться под таможенным контролем (при использовании книжки МДП).

У экспортеров будет возможность подать упрощенную таможенную декларацию, по которой таможня будет выпускать товары за пределы таможенной территории Украины с наличием специального упрощения.

После такого выпуска предприятие подаст дополнительную декларацию, и в случае необходимости уплатит вывозную пошлину.

Оформление по упрощенной декларации может осуществляться и для импортных грузов. Предприятие будет направлять упрощенную декларацию по общей финансовой гарантии, таможня будет выпускать товары по ней, товары смогут использоваться в соответствии с заявленным таможенным режимом.

После выполнения всех процедур предприятие подаст дополнительную декларацию и уплатит таможенные платежи. Как видим, момент выполнения денежных обязательств перед таможней для компаний со статусом будет продлен, что формирует "отсрочку оплаты".

Такие привилегии возможны для компаний с наивысшим кредитом доверия и специальными упрощениями, которые возможны для статуса АЭО. Дополнительная выгода в том, что грузы АЭО оформляются по месту нахождения компании, что дает больше гибкости в планирования логистики.

Оформление грузов без заезда на терминал возможно благодаря ГТД типа ИМ-40 "ЕА" или при оформлении грузов на пункте пропуска (АА). Если же при подаче "ЕА" результаты анализа рисков выявят спорные моменты, груз может быть отправлен на досмотр в таможню, из которой подавалась декларация.

В тоже время при работе на границе пункты пропуска не всегда имеют необходимое оборудование для полноценного проведения контроля.

Для АЭО-Б-перевозчиков, почтовых операторов, операторов экспресс-доставки, таможенных брокеров открывается новый рынок возможностей.

С получением статуса, подтверждающего благонадежность компании, поставщик получает возможности стать частью цепи поставок АЭО-компаний. Это является не только преимуществом перед другими участниками рынка, но и закрепляет такие компании в поле зрения других операторов АЭО-С.

Долгосрочная перспектива сотрудничества выглядит так: АЭО-С (поставщик) + АЭО-Б (перевозчик, склад, таможенный брокер) + АЭО-С (покупатель).

В выдаче статусов АЭО для компаний есть еще и преимущество для таможни, ведь теперь фокус будет направлен на контроль операций "не операторов", но перед этим должна осуществиться тщательная проверка потенциального кандидата на статус и его соответствие необходимым критериям.

Оформление статуса – длительная и непростая процедура. Государственная таможенная служба (ГТС) готова брать в работу не более десяти заявок для обработки текущем году. Срок их подачи начнется с июня.

Подготовка к подаче заявления занимает около двух с половиной месяцев при условии, что у компании имеются основные процессы и процедуры, на которые необходимо ссылаться при заполнении анкеты самооценки. Для анализа готовности компании потребуется достаточно большой перечень документов.

На основе нашего опыта подготовки компаний к получению статуса АЭО хочу рекомендовать обратить внимание на процессы контроля классификации товаров согласно УКТВЭД, процедуры при расчете и проверке таможенной стоимости, проверку достоверности декларирования страны происхождения, процедуры применения преференций и льгот в налогообложении.

Немаловажна оценка таможней процесса проверки правильности заполнения декларации. Не важно, работает компания с подрядчиком или декларирует грузы самостоятельно: все процессы должны быть "в контроле" компании.

Следует уделить внимание процедурам проверки и отбора своих контрагентов, удостоверения в безопасности партнеров по бизнесу: перевозчиков, экспедиторов, таможенных брокеров и других внешних поставщиков услуг.

Лицо, которое будет отвечать за коммуникацию по вопросам безопасности, должно обладать полномочиями и профессиональными компетенциями. Мало прописать процедуры, их нужно интегрировать в работу предприятия.

Как получить статус АЭО

Первый этап – оценка компанией своих процессов и процедур и приведение их в соответствие с требованиями. На момент подачи анкеты бизнес должен иметь документы, политики, регламенты, регулирующие ключевые сферы жизнедеятельности претендента на получение статуса АЭО.

По окончании документальной диагностики процессов компания заполняет анкету самооценки и подает ее в ГТС, после чего таможня будет рассматривать ее в течение 30 дней.

Затем претенденту предстоит пройти проверку, в ходе которой таможенная служба определяет, насколько компания готова выйти на качественно новый уровень и получить наивысшую степень доверия со стороны государства.

Поэтому ведомство будет тщательно изучать документы и смотреть на уровень квалификации соответствующих подразделений, проводить интервью с сотрудниками, выезжать на место нахождения компании.

Продолжительность этой стадии – 120 дней. После этого результаты будут анализироваться на протяжении 30 дней, и заявитель получит либо положительное решение, либо свои документы на доработку.

Словом, получить статус АЭО может только ответственная и стабильная компания. Однако результат стоит затраченных усилий, так как оптимизация затрат и построение бесперебойной и безопасной логистической цепочки дают обладателю статуса АЭО весомые преимущества в конкурентной борьбе.