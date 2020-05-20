Вижити під час кризи - як правильні та системні дії призводять до результатів

Что будет дальше, как будет развиваться экономика — естественно, эти наущные вопросы волнуют всех. Кто выживет и останется на плаву -зависит от реакции компаний на неведомую доселе угрозу.

Вячеслав Гавриленко, заместитель председателя правления страховой компании ARX и генеральный директор компании ARX Life делится опытом, как выжить в кризис и добиться хороших результатов.

Наличие стратегии — знать, куда двигаться

Начиная с конца первой декады марта рынок испытал шок от кризиса, вызванного пандемией, внешнеэкономическими сюрпризами и обострившимися проблемами внутри страны.

Однако, несмотря на турбулентное начало этого года, мы сработали очень хорошо – первый квартал закончили с ростом 30% к прошлому году и существенным перевыполнением плана.

В рисковом страховании рост составил 25%, а в лайфе – 97%. В 1м квартале в КАСКО мы выросли на 16%, в ОСАГО - на 38%, в медстраховании - на 34%, а в страховании имущества на рекордные 50%. При всем при этом, мы сработали с прибылью.

Забегая вперед, отмечу, что и апрель месяц, когда страна уже села в карантин, мы смогли закончить успешно, буквально с незначительным отклонением от бюджета - в объёмах прошлого года.

Естественно, есть большое падение в объёмах страхования тревел, зато есть рост по другим направлениям: ОСАГО, ДМС, агрострахованию.

Весьма стабильный результат имеем мы и по КАСКО – собрали в апреле чуть меньше объемов прошлого года.

Вячеслав Гавриленко

Кроме того, в апреле мы запустили очень актуальный продукт - "Антивирус".

Это программа страхования жизни, которая также включает себя страхование на случай госпитализации с пневмонией по любой причине, включая и СOVID-19. Клиенты очень хорошо восприняли продукт, и сейчас он активно продается.

Хороший результат даже в трудное время нельзя считать случайным. Я уверен, что он явился итогом долгосрочной системной стратегии, которой мы придерживались, и которая основана на нескольких базовых элементах.

7 элементов эффективной стратегии

Первый элемент – это наша диверсифицированная, гибкая бизнес-модель как в части продуктов и линий бизнеса (розница/корпоратив), так и в части каналов продаж.

Уже не первый раз в кризисы мы имеем позитивный эффект от того, что, благодаря возможностям нашей бизнес-модели, мы гибко перестраиваем фокус на те каналы, продукты и линии бизнеса, которые наиболее востребованы в данный момент – без потерь в эффективности, контроле и прибыльности.

Второй элемент – по-настоящему серьезная и бескомпромиссная финансовая стабильность, высочайший уровень обеспеченности капиталом.

Это позволяет нам, нашим клиентам и партнерам чувствовать себя уверенно сегодня и в долгосрочной перспективе, даже в неспокойные времена.

Третий элемент - положительный клиентский опыт и максимальная удовлетворенность клиентов, которые доверяют компании и высоко ценят ее надежность и стабильность. На нас работает наша репутация лидера рынка, подтвержденная более чем двадцатилетней историей – сейчас это важно, как никогда.

Четвертый элемент – постоянные системные инновации, призванные улучшать качество наших сервисов, повышать эффективность и проактивно обеспечивать готовность к будущим вызовам.

Так, наши инвестиции в диджитализацию позволили нам в трехдневный срок перевести все продажи, все процессы по выплатам клиентам в режим удаленной работы, причем полноценно и без потери качества обслуживания, без ущерба для процедур безопасности.

Отмечу, что заинтересованность клиентов в онлайн-покупке полисов, в первую очередь ОСАГО, растет в геометрической прогрессии.

На данный момент клиенты готовы к покупать практически все полисы онлайн - мы активно и успешно продвигаем эту возможность.

Построение принципиально новых продуктов и каналов продвижения невозможны без инвестиций в инновации – мы это делаем на системной основе.

Пятый элемент – честные и прозрачные коммуникации с клиентами. Мы гордимся своими результатами и рассказываем о них, при этом всегда готовы услышать честные отзывы и исправляем недостатки, если они у нас есть.

Клиенты хотят быть уверенными в своей компании, знать о наших достижениях - мы хотим знать мнение клиентов о нас.

Шестой элемент – политика в отношении сотрудников. Мы ценим сотрудников, обеспечиваем им достойный официальный доход, медицинскую страховку и другие блага.

Поощряем их развитие и стимулируем обмен идеями – мы открыты и для новых талантливых сотрудников, и для новых идей.

У нас низкая текучка кадров и очень высокая лояльность персонала, многие работают больше десяти лет, ряд сотрудников уже больше двадцати. Мы понимаем друг друга с полуслова.

Седьмой элемент – социальная ответственность. Мы честны и открыты перед обществом - платим все налоги, регулярно получая звания плательщика №1 среди страховщиков.

На протяжении 20 лет мы постоянно создаем весомые благотворительные программы - в этом году, в связи с эпидемией, на всех уровнях подключились к финансовой помощи медикам и обеспечиваем клиники критически им необходимым.

Резюмируя, могу сказать — наша компания всегда была нацелена на долгосрочный стратегический успех, и системная серьезная работа дает свои результаты.

Она позволяет нам уже 25 лет стабильно и неуклонно удерживать лидерские позиции, спокойно и достойно проходить кризисы, получая хороший итог уже сегодня, имея серьезные заделы на будущее.

Страхование – серьезный бизнес, требующий профессионального подхода, особенно с учетом сегодняшних неопределенностей и непредсказуемых вызовов. И мы гарантируем нашим клиентам именно такой подход,обеспечивая им тот комфорт и уверенность, которых они ждут от страховой компании.