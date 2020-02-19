Податкова реформа: cпочатку структурні перетворення, а потім - зниження податків та амністія капіталу

Кожен новий уряд й парламент називає себе реформаторським й щось кардинально змінює.

Реформи тривають - з'являються та зникають міністерства й відомства, приймаються нові закони, вводяться нові податки.

Але чи покращилися економічні показники в країні?

Я вже кілька років досліджую тему функціонування в Україні системи, яка має забезпечувати наповнення держбюджету, сприяти розвитку підприємництва й створенню привабливого інвестиційного клімату, протидіяти корупції та фінансовим злочинам. Така система існує.

Аж чотири державних органи з великою армією чиновників, які отримують зарплату із держбюджету, працює на ці завдання: Державна податкова служба, Державна фіскальна служба (у складі якої діє податкова міліція), Державна митна служба та Державна аудиторська служба України.

Але які результати роботи цієї системи?

Держбюджет при високому податковому навантаженні на бізнес не виконується й залишається дефіцитним. Тільки в січні 2020 року недоотримання бюджету з основних податків і зборів склали 13,8 млрд грн.

Західні інвестори попри чисельні запрошення керівництва держави бояться приходити в Україну. І це не дивно, адже за результатами дослідження PayingTaxes 2020, яке порівнювало податкові системи 190 країн світу, Україна посіла вже 65 місце, втративши за два роки 22 пункти в рейтингу.

Корупційні схеми й фінансові злочини продовжують мати місце, не дивлячись на шалений тиск з боку правоохоронних органів на бізнес. Офіційні цифри втрат бюджету від схем ДПС не публікує, ці дані чомусь – величезна таємниця. Неофіційні відомості вказують, що втрати від маніпуляцій з ПДВ становлять близько 2 млрд грн щомісячно.

Ця інформація коригується з недавнім дослідженням Інституту соціально-економічної трансформації та Центра соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine, згідно якому втрати становлять від 19 до 27 млрд грн на рік.

Близька 50% економіки працює у тіні.

Що з цим робити?

Ми можемо говорити про те, що треба знизити ПДВ, ввести податок на виведений капітал, створити Бюро фінансових розслідувань тощо. Так, все це потрібно робити.

Але першопричиною хвороб нашої економіки, яку треба усунути на початку, є розбалансованість у роботі фінансових органів. Часто вони дублюють функції один одного, діють не скоординовано. Як результат - гальмують розвиток бізнесу та економіки України.

В результаті досліджень та обговорень теми з підприємцями, експертами і депутатами ми дійшли висновку, що проблема податкової системи у відсутності єдиної і чіткої структури з прозорим й зрозумілим розподілом зон відповідальності й повноважень, а також загальної інформаційної бази й інструментів моніторінгу й аналітики.

Я впевнений, що всі ці проблеми можна вирішити, створивши єдиний центральний орган державної влади, який буде реалізувати податкову та митну політику, здійснювати контроль над дотриманням податкового та митного законодавства у сфері публічних фінансів, розслідувати злочини у вказаних сферах.

У моїй комплексній програмі реформування податкової системи України "Від нестабільності до гармонії" ми називаєм такий орган (поки що умовно) Державною службою доходів.

Фактично це не створення якоїсь нової структури, а переформатування та впорядкування функцій вже існуючих - Податкової і Митної служб, Служби фінансового моніторингу, Служби фінансового аудиту та Служби фінансових розслідувань.

Це сформує гармонійне податкове середовище, вдосконалить фінансовий контроль та збільшить дохідну частину бюджету як основу економічної безпеки України й розвитку суспільства, бізнесу та держави.

Кроки комплексної податкової реформи, яку ми розробили в рамках програми "Від нестабільності до гармонії", мають бути наступними:

- cтворення Державної служби доходів із загальною інформаційною системою та digital-інструментарієм для моніторінгу й аналітики;

- поступове зниження ПДВ;

- введення податку на виведений капітал;

- проведення податкової амністії для всіх суб'єктів підприємницької діяльності.

У комплексі всі ці кроки забезпечать рівень щорічного економічного росту 5-7%, як це передбачено Стратегією розвитку фінансового сектору України до 2025 року й іншими стратегічними державними планами.

Цей тиждень розпочався з обговорення наших пропозицій на засіданні робочої групи підкомітету Верховної Ради з питань правового забезпечення діяльності податкових органів.

Разом з експертами, депутатами та представниками громадського сектору ми домовилися попрацювати над підготовкою законопроекту про Державну службу доходів України.

Наша команда складається з науковців, експертів з практичним досвідом у сферах економіки, фінансів та оподаткування, фахівців з проектного менеджменту, а тому ми впевнені, що зможемо представити комплексний план з трансформації моделі управління податкової системи.

Ще один важливий момент: щоб ця реформа не лякала українців потрібна потужна інформаційна кампанія з її роз'яснення, яку ми вже розпочали. Адже причина більшості невдалих трансформацій – це необізнаність їх учасників та суспільства й, як слідство, неготовність брати участь у змінах або приймати їх.

Отже, послідовність, ефективність та інформування – й успішність переходу української економіки від нестабільності до гармонії гарантовано!